Pavlovic al Fenerbahce, il Milan riflette: tra Walker e Tomori, il punto sulla difesa

Le ultime sul futuro del calciatore serbo che potrebbe volare in Turchia per andare a giocare con la maglia del Fenerbahce

Strahinja Pavlović subito via dal Milan. Il difensore serbo, quarta scelta sia con Paulo Fonseca che con Sergio Conceicao, può lasciare il Diavolo già in questa sessione di calciomercato.

E’ una possibilitĂ . il centrale è, infatti, finito nel mirino del Fenerbahce, che sta trattando il suo acquisto con il Milan. La notizia, lanciata in Turchia dal giornalista Yağız SabuncuoÄźlu, trova conferme.

C’è dunque la possibilitĂ che Pavlovic lasci subito il Milan. La dirigenza sta vagliando tutte le varie ipotesi, consapevole del fatto che dopo l’infortunio di Malick Thiaw, può far partire il serbo (valutato 20-25 milioni), solamente avendo tra le mani giĂ il sostituto. Pavlovic può dunque, alla fine, rimanere in rossonero. Il reparto difensivo nel 2025 può comunque cambiare volto. Ma il calciomercato del Milan è tutto un gioco di incastri.

Milan, summit con Conceicao: il punto della situazione

Le luci dei riflettori sono puntate anche su Walker, che oltre a fare il terzino destro può giocare al centro. Il nome dell’inglese è finito sul taccuino del Diavolo proprio in funzione del possibile addio di un difensore.

La pista per il giocatore del Manchester City è dunque pronta a scaldarsi. Con il suo arrivo a Milano, però, si metterebbe la parola fine sull’obiettivo Rashford. Walker non è comunque l’unico difensore che piace al Diavolo. Il club continua, infatti, a pensare ancora a Mosquera, anche se il Valencia non ha voglia di cederlo a gennaio. Il giocatore ha però un contratto in scadenza nel 2026 che potrebbe far cambiare idea ai Pipistrelli. Attenzione, poi, alle opportunitĂ come può essere Axel Disasi, offerto al Milan nei giorni scorsi.

A Milanello nel pomeriggio c’è stato un summit tra la dirigenza e Sergio Conceicao, dove è molto probabile che siano state dettate le linee guida per il mercato. Il portoghese avrĂ , inoltre, ribadito la volontĂ di trattenere Fikayo Tomori, ma un’offerta superiore ai 30 milioni di euro potrebbe essere presa in considerazione dal club. C’è la Juve sull’inglese. Su Pavlovic, come detto, il Fenerbahce.

Il Milan, dunque, riflette, anche in vista dell’estate, con il futuro dei due centrali tutto da scrivere.