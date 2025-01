Mourinho guarda in casa Milan e Lazio: quattro obiettivi in Serie A | ESCLUSIVO

Il Fenerbahce irrompe sul mercato italiano alla ricerca di un sostituto di Becao. Lo Special One è sulle tracce di giocatori del Torino e dell’Udinese

Tra un paio di giorni ricorrerà il primo anniversario dall’addio di José Mourinho alla Serie A. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia ad opera della Lazio e la sconfitta in campionato contro il Milan, la Roma decise di esonerarlo ed affidare la panchina a Daniele De Rossi.

Nel frattempo i giallorossi hanno cambiato altri due allenatori, affidandosi prima a Juric e adesso a Ranieri. Anche il tecnico portoghese ha trovato un’altra squadra, finendo in Turchia sulla panchina del Fenerbahce. Ma continua a guardare sempre con interesse all’Italia, specie per quanto riguarda il mercato. In questa sessione invernale, in particolare, i Canarini Gialli sono alle prese con la necessità di prendere un altro difensore centrale per sopperire all’assenza di Rodrigo Becao. Il brasiliano ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio un mese fa contro il Basaksehir e dopo l’intervento chirurgico rimarrà fuori per il resto della stagione. Il club di Istanbul vuole prendere un giocatore veloce ma ben strutturato fisicamente ma anche giovane per poterci contare anche nel futuro. Ad oggi l’obiettivo più facile da raggiungere sembra Tuta, altro brasiliano in forza all’Eintracht Francoforte. Ma le alternative non mancano.

Calciomercato Fenerbahce, Mourinho vorrebbe Gila dalla Lazio: in lizza pure Pavlovic

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il primo nome sulla lista di Mourinho è quello di Mario Gila. Ma il centrale difensivo spagnolo non è considerato cedibile a gennaio dalla Lazio se non a fronte di un’offerta impossibile da rifiutare.

Tra gli altri giocatori che piacciono al Fenerbahce ce se sono altri tre che militano in Serie A. Il primo è Saul Coco, equatoguineano con passaporto iberico che alla sua prima stagione al Torino sta facendo molto bene. Non trova più spazio da oltre un mese, invece, Strahinja Pavlovic: ultima apparizione a inizio dicembre in Coppa Italia contro il Sassuolo. Nemmeno il cambio di allenatore da Fonseca a Conceicao ha cambiato le cose: resta la quarta scelta dietro a Thiaw, Tomori e Gabbia. Il Milan, tuttavia, sarebbe più propenso a cederlo in prestito secco. Infine, per rimpiazzare Becao si potrebbe bussare di nuovo alle porto dell’Udinese: nel mirino c’è Jaka Bijol, ma la valutazione dello sloveno è alta per le casse del club turco.