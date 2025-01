La Juve piazza due colpi coi soldi di Cambiaso: anche il Milan va ko

La Juventus potrebbe perdere Cambiaso dopo l’assalto del Manchester City per il nazionale azzurro: caccia al sostituto per la ‘Vecchia Signora’

Il Manchester City fa sul serio e punta con decisione ad Andrea Cambiaso in casa Juventus. La ‘Vecchia Signora’ non vorrebbe privarsi a metà stagione dell’eclettico esterno, ma un’offerta da capogiro potrebbe far saltare il banco.

Il nazionale azzurro, al netto delle ultime esclusioni a causa di una condizione fisica precaria dopo l’infortunio alla caviglia, rimane un punto fermo dello scacchiere di Thiago Motta e la Juve chiede un assegno fuori mercato per dare il via libera alla cessione. Il Dt Giuntoli valuta almeno 50 milioni di euro il giocatore, ma a stagione in corso servirà una una proposta superiore e tra i 60 e i 70 milioni per strappare il sì del club bianconero, considerando anche la corte di Real Madrid e Bayern Monaco per l’ex Genoa.

Calciomercato Juventus, ecco Hancko e Dorgu con l’addio di Cambiaso

Il Manchester City però fa sul serio, complice la stima di Pep Guardiola intrigato dalla caratteristiche e dall’intelligenza tattica di Cambiaso.

Il possibile addio del terzino sta facendo discutere la piazza e tutto popolo bianconero, che nelle ultime ore ha accolto alla Continassa Alberto Costa e Kolo Muani. D’altro canto non sarà semplice rimpiazzare eventualmente un profilo chiave come Cambiaso, con Giuntoli che potrebbe così stringere i tempi per Hancko che può agire sulla corsia sinistra oltre che ovviamente al centro della difesa. Meno complicata però l’offensiva a giugno per il difensore slovacco del Feyernoord.

Inoltre, da non scartare una possibile manovra della Juve per Dorgu, monitorato da tempo dai bianconeri e sul quale c’è la concorrenza di Napoli e Milan, con i rossoneri avversari della ‘Vecchia Signora’ nel big match di domani pomeriggio all’Allianz Stadium. Il Lecce però non fa sconti e per il baby danese punta a incassare 40 milioni di euro.