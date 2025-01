Servono 50 milioni: la verità su Cambiaso e Douglas Luiz | CM.IT

Sirene dalla Premier League e nello specifico dal Manchester City: la situazione sul mercato dei due giocatori bianconeri

La Juventus raddoppia e incassa il sì di Kolo Muani: l’attaccante francese è sbarcato ieri a Torino e oggi sarà ufficializzato dai bianconeri.

Operazione in prestito dal Paris Saint-Germain, con il classe ’98 che sarà il secondo acquisto del mercato invernale della ‘Vecchia Signora’ dopo Alberto Costa. Adesso Giuntoli è pronto a accelerare per il difensore, dopo che è sfumata la pista Araujo che resterà al Barcellona. La Juve non molla Tomori, anche se l’inglese è tornato centrale nello scacchiere del Milan dopo l’arrivo in panchina di Conceicao. Complicato inoltre anticipare il colpo Hancko dal Feyenoord, con Giuntoli così che valuta anche la pista Danso dal Lens.

Calciomercato Juventus, il Manchester City ci prova per Cambiaso già a gennaio: la posizione del club bianconero

Intanto in uscita, oltre a Fagioli per il quale però al momento non si sono registrate offensive concrete dall’Italia e dall’estero, occhio anche alla situazione di Andrea Cambiaso. Il jolly ex Genoa sta affrontando un periodo difficile dopo l’infortunio alla caviglia e anche contro l’Atalanta è stato uno dei peggiori in campo nelle fila dell’undici di Thiago Motta.

Sul nazionale italiano, dopo la corte della scorsa estate, è ritornato sotto il Manchester City di Guardiola che ha sondato il terreno negli ultimi giorni. Come raccolto da Calciomercato.it, al momento non sono pervenute offerte ufficiali alla Juventus, con la dirigenza bianconera che non vorrebbe privarsi comunque a metà stagione di Cambiaso, vista l’importanza del giocatore e la coperta corta nel reparto arretrato. Da capire se gli scenari cambieranno nel caso arrivasse una proposta importante alla Continassa, con il 24enne mancino valutato tra i 45 e i 50 milioni di euro dalla ‘Vecchia Signora’.

È destinato a restare a Torino inoltre anche Douglas Luiz, che piano piano sta scaldando le gerarchie nel centrocampo di Thiago Motta. La Juve punta sul riscatto del brasiliano e per lui, a parte qualche timido interesse dalla Premier League, non sono pervenute offerte in grado di stuzzicare i dirigenti bianconeri.