Juventus-Milan, Conceicao: “Il mercato non mi piace. Ecco come sta Pulisic”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese alla vigilia del match contro i bianconeri a Torino. Il mister risponde alle domande dei giornalisti

E’ vigilia di campionato per il Milan di Sergio Conceicao. I rossoneri tornano a sfidare la Juventus, dopo averla battuta in Supercoppa Italiana.

La squadra rossonera si presenterà a Torino in forte emergenza, per via dei tanti infortuni, ma spera di avere Christian Pulisic, almeno per la panchina.

Una speranza spenta subito da Sergio Conceicao in conferenza stampa: “Vi dico subito che è fuori, non ha senso bluffare. Ha ancora del fastidio e non vogliamo rischiare. Domani si affronteranno due squadre forti, con giocatori interessanti. Tutte le partite sono diverse. Contro l’Atalanta hanno giocato bene. Noi stiamo lavorando su piccole cose che per me sono grandi cose per migliorare, ma il tempo è poco. Ora giochiamo partite decisive in tutte le competizioni e bisogna essere pronti. Domani mi piacerebbe vedere un Milan più solido in fase difensiva, sempre con l’intenzione di aggredire l’avversario”.

Si parla anche di scelte di formazioni. Domani non ci saranno sicuramente le due punte e giocheranno Bennacer e Fofana: “Non credo che non possano giocare insieme. Domani scenderanno in campo titolari, di solito non do anticipazioni, ma siete bravi a scriverle sui giornali. Doppia punta? Giocare con il 4-2-4 non va bene. Quando rischiamo, sappiamo che qualcosa scopriamo dietro. L’equilibrio è importante, col tempo possiamo arrivarci, è un modello che mi piace, ma le caratteristiche dei giocatori devono essere quelle che dico io. Camarda? Ha una base importante. Ha fame, voglia e talento”

Conceicao dice non al mercato

Mercato di gennaio – “Non mi piace perché crea dei problemi ai calciatori a livello emozionale. Sto parlando con la dirigenza, siamo d’accordo su quello che serve. Centrocampista, difensore o attaccante? Voglio una vittoria domani, è questo il mio pensiero”.

Niente intervista nel pre-gara – “E’ impossibile che domani possa parlare prima dell’inizio della partita. Non fa parte di me, ci siamo organizzati”.

Fascia di capitano – “Il capitano per me non è una cosa importante. Si devono preoccupare a far quel che gli compete. Maignan per prima cosa deve pensare a non prendere gol. Theo è un grandissimo giocatore, è un piacere allenarlo. Leao ha una capacità incredibile sui test fisici e questo ci dicono che può fare molto di più. Lui sa cosa bisogna migliorare ed è un bell’inizio”.

“Tomori resta al Milan? Non parliamo oggi di mercato”.