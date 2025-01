Milan, pericolo Walker: spunta una nuova concorrente

Il difensore inglese è uno degli obiettivi del club rossonero, ma ora spunta una rivale nella corsa al classe 1990

Assalto a Kyle Walker. Il difensore inglese è pronto a salutare il Manchester City di Pep Guardiola dopo aver vinto tutto con il club inglese. La pista che porta al classe 1990 si sta scaldando, con il club rossonero che valuta anche due possibili uscite con Pavlovic e Tomori.

Il difensore inglese sembra ormai sempre più vicino al Milan, ma il club rossonero deve guardarsi le spalle da un possibile nuovo rivale. Oltre ai club sauditi e all’Inter, Walker sarebbe finito anche nel mirino del Galatasaray. Il club turco è a caccia di rinforzi e ha individuato nell’inglese il nome giusto per la propria difesa. Dalla Turchia infatti sottolineano come la società di Istanbul abbia dato mandato per tentare di sorprendere i rossoneri e provare a strappare alla concorrenza meneghina il difensore inglese.

Milan, il Galatasaray punta Walker: rossoneri in vantaggio

Walker però è davvero molto vicino al Milan e ci sarebbe già una bozza contrattuale con uno stipendio da 4 milioni di euro per il giocatore inglese, che ritroverebbe tanti connazionali in maglia rossonera. Anche se la permanenza di Fikayo Tomori potrebbe non essere così certa visto il forte interesse della Juventus. In casa Milan però la situazione centrali non è delle migliori, visto l’infortunio di Malick Thiaw.

L’affare che può portare Walker al Galatasaray resta dunque molto complesso. Il portale turco ‘Fotomac’ sottolinea come i giallorossi proveranno a fare un tentativo per il difensore, con l’obiettivo di strappare un prestito dal Manchester City. Operazione come detto non semplice, visto che i rossoneri continuano ad essere in vantaggio.

Un altro ostacolo dalla Turchia per il Milan può essere invece il Fenerbahçe, stavolta per un altro obiettivo rossonero. Nei radar milanisti è finito infatti Joao Felix, assistito da Jorge Mendes, stesso agente del nuovo tecnico milanista Sergio Conceicao. Anche José Mourinho, tecnico dei turchi, avrebbe messo gli occhi sul talentuoso attaccante portoghese e sarebbe pronto a frapporsi al club rossonero nella corsa al giocatore lusitano.