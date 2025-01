Walker sempre più caldo: così cambia il mercato, tris di colpi per Conceicao | CM.IT

Il Milan è pronto a regalarsi il difensore, ma non solo: il punto della situazione sul calciomercato dei rossoneri

La prossima sarà inevitabilmente la settimana della verità, quella della svolta sul mercato. Sergio Conceicao si è mostrato calmo in conferenza stampa, ma nella giornata di ieri ha ribadito, nel summit con la dirigenza, il desiderio di avere rinforzi sul mercato già a gennaio.

La sessione invernale non è certo tra le più facili, soprattutto per una squadra come il Milan, che fatica a vendere e avrebbe bisogno di far spazio per mettere a segno dei nuovi colpi. Ma l’idea del club è di aggiungere un tassello per reparto, così sono diverse le piste da seguire con attenzione. Quella che in questo momento si sta più scaldando è certamente l’ipotesi Kyle Walker.

Il Milan si prepara così a mettere le mani sul difensore, pronto a liberarsi dal Manchester City. Esiste già una bozza d’accordo tra le parti per un contratto di due stagioni e mezzo, a circa quattro milioni di euro. E’ dunque tutto apparecchiato per l’acquisto di un calciatore che porta esperienza in un gruppo, che ha spesso mostrato dei limiti a livello caratteriale. La trattativa vede quindi il traguardo finale.

Da Felix e Bondo: nuovi colpi per il Milan

Con il terzino inglese, che può giocare anche al centro, si direbbe chiaramente addio definitivamente a Rashford, per il quale negli ultimi giorni non ci sono stati aggiornamenti e sono così rimasti i problemi legati all’altissimo stipendio, oltre che all’importante concorrenza.

Ma Walker non è l’unico giocatore sul taccuino del Milan per rafforzare la rosa, che ha bisogno anche di un centrocampista e di un attaccante. Per quanto riguarda il reparto offensivo attenzione soprattutto a Joao Felix. Nessuna trattativa in stato avanzato, ma c’è il gradimento massimo di Conceicao e l’intenzione di approfondire il discorso e capire con il Chelsea le condizioni del possibile affare, che il Milan vorrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto. Non possono certamente essere ignorate altre piste come quella che porterebbe a Trincao o Pepe.

Per quanto riguarda il centrocampista, il profilo che più piace è sempre quello di Samuele Ricci, più che complicato da prendere a gennaio (Il Milan vuole prenderlo anche per l’estate). Sergio Conceicao, però, non può aspettare giugno, ecco perché vanno seguite altre piste, come quella che porta a Bondo del Monza. I brianzoli sono stati sempre poco propensi a lasciarlo andare subito, ma con Galliani si può trovare l’intesa a circa 12-15 milioni e il prestito di alcuni giocatori rossoneri. I due club potrebbero così darsi una mano a vicenda. Per Bondo, il Milan però deve fare i conti con la concorrenza dell’Inter e soprattutto dell’Atalanta.

Per quanto riguarda i calciatori che potrebbero passare al Monza c’è fa tenere d’occhio le situazioni legate a Origi, Toure, Okafor e magari anche Jovic. I quattro giocatori non sono, però, gli unici a poter fare le valigie. Le posizioni di Pavlovic e Tomori (nonostante la volontà di Conceicao di tenerlo) non sono certo ben salde. Il calciomercato rossonero potrebbe dunque accendersi all’improvviso.