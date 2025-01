Joao Felix e non Rashford in attacco: c’è il via libera al Milan

Il Milan cambia obiettivo per il reparto offensivo: pronto l’assalto al portoghese in uscita dal Chelsea

Rashford e il Manchester United tentennano, così il Milan vira su altri obiettivi per rinforzare il pacchetto offensivo di Sergio Conceicao in questo mercato di gennaio.

L’attaccante inglese non è convinto della destinazione rossonera e flirta con altre squadre, in primis il Borussia Dortmund che si è mosso concretamente nelle ultime ore per portarlo in Bundesliga. Rashford è in uscita dallo United e in queste ultime settimane ha rappresentato la priorità per la dirigenza del ‘Diavolo’. Il Milan però adesso ha iniziato a guardarsi attorno e ha individuato un altro obiettivo che potrebbe fare al caso di Conceicao.

Calciomercato Milan, idea Joao Felix: via libera di Conceicao

Stiamo parlando di Joao Felix, fuori dai piani del Chelsea un po’ come Rashford per il Manchester United. Conceicao conosce e stima il connazionale, avallando così il suo acquisto in caso di offensiva concreta del Milan.

Joao Felix sta trovando poco spazio con Maresca ed è un esubero di lusso nello scacchiere dei ‘Blues’. Da qui parte l’idea del Milan, con l’ipotesi che porta all’attaccante portoghese che potrebbe diventare man mano sempre più concreta nel corso dei prossimi giorni come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. La pista Rashford si è complicata, così la dirigenza di Via Aldo Rossi pensa al prestito con diritto di riscatto per Joao Felix. Inoltre, la rinuncia alla punta inglese, permetterebbe al Milan di poter ingaggiare Walker per l’incastro sugli slot dedicati agli extracomunitari.

Intanto domani contro la Juventus, vista la squalifica di Morata, le chiavi dell’attacco rossonero saranno affidate ad Abraham, con Conceicao che spera di recuperare (anche se difficile) anche Pulisic.