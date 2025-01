Kolo Muani, slittato il tesseramento: il motivo è clamoroso | CM.IT

Si tratta di un problema di natura regolamentare non imputabile alla Juventus. Ecco tutti i dettagli stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it

‘Grana’ Kolo Muani per la Juventus. I problemi sul tesseramento del francese, su cui si è già espresso anche Thiago Motta in conferenza stampa, parlandone come di un giocatore della Juve, sono reali e seri.

Juventus, tesseramento Kolo Muani: il PSG ha esaurito gli slot per i prestiti

Come appreso da Calciomercato.it, si tratta di un problema di natura regolamentare: il Paris Saint-Germain si è accorto di aver esaurito gli slot per i prestiti al di fuori della Francia. Tutto questo, dopo aver raggiunto l’accordo con la Juventus, aver firmato le carte e lasciato partire Kolo Muani in direzione Torino.

Kolo Muani, Juve e Psg al lavoro per trovare una soluzione: c’è fiducia

In pratica il PSG ha superato il numero massimo di prestiti consentiti, 6 dal 1° luglio 2024 con la nuova disposizione della FIFA. Questi i nomi dei 6 fuori da Parigi in prestito: Xavi Simons, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Carlos Soler, Cher Ndour e Juan Bernat. Prima il limite era fissato ad 8. Secondo quanto raccolto ulteriormente da CM.IT, le parti stanno lavorando per trovare il modo di sbloccare questa situazione. Il club bianconero è fiducioso.

Kolo Muani in Juventus-Milan, quando scade il termine per l’iscrizione in Lega

Kolo Muani potrebbe essere convocato e, quindi, a disposizione di Thiago Motta per Juve-Milan di domani sera solo se il PSG dovesse risolvere la questione prestiti e se l’intera documentazione venisse trasferita in Lega entro la mezzanotte di oggi. I tempi per Muani nel big match dell’Allianz contro la formazione di Conceicao sono dunque ristrettissimi. È corsa contro il tempo.

Nel caso si andasse oltre la mezzanotte, il transalpino sarebbe a disposizione di Thiago Motta per la sfida successiva dei bianconeri, ovvero quella contro il Napoli dell’ex Antonio Conte. Sulla questione Kolo Muani sono attese novità nelle prossime ore.