Juventus-Milan, la conferenza di Thiago Motta: “Gioca Cambiaso. Per Kolo Muani manca una cosa”

Le dichiarazioni del tecnico italo-brasiliano alla vigilia del match contro i rossoneri a Torino. Thiago Motta risponde alle domande in conferenza stampa

Giornata di vigilia per la Juventus che domani alle 18 scenderà in campo in casa per affrontare il Milan in una sfida da non fallire.

A presentare il big match di sabato ci pensa come di consueto Thiago Motta in conferenza stampa. Segui l’intervento dell’allenatore bianconeri live con noi. “La squadra sta bene. Costa ha portato grande energia ed entusiasmo e potrà aiutarci. Cambiaso lo vedo bene e domani giocherà. Sono molto contento dell’arrivo di Kolo Muani. In questo momento aspettiamo delle pratiche burocratiche e se tutto ok domani sarà dei nostri. Insieme a Vlahovic? Tutti i buoni giocatori di livello possono giocare insieme”. Sui portieri: “Perin non ha potuto partecipare all’allenamento e vedremo. Domani Di Gregorio sarà titolare”.

MILAN – “Alla fine si sta parlando di giocatori di grande livello, affronteremo il miglior Milan possibile. Dobbiamo essere pronti a fare la nostra partita, come sempre. Crescita fisica? Siamo sempre stati bene, dipende dalla partita. Quelli che sono andati in campo sono sempre andati bene da quel punto di vista. Nell’ultima partita dal punto di vista della qualità abbiamo sbagliato qualcosa”.

In merito agli assenti Motta ha aggiunto: “Non ci saranno Conceicao, Milik, Cabal e Bremer. Vlahovic domani sarà disponibile. Kolo Muani lo aspetto come un ottimo giocatore e deve fare tutto per aiutare la squadra”.

Sui risultati: “La partita d’andata è stata giocata in un modo anche per come ci siamo arrivati. Sui pareggi ho già detto tante volte che non siamo contenti. Non basta ciò che abbiamo visto in campo anche se c’è stato un miglioramento. Non siamo contenti ne come risultati ne come classifica. Il nostro obiettivo domani è la vittoria”.

Sugli obiettivi: “Vogliamo stare nella zona Champions. Dopo la gara di domani mancherà ancora tantissimo alla fine del campionato. Ad ogni modo dovremo offrire una grande prestazione e provare a vincere la partita”. “Non mi piace parlare di mercato”, ha ribadito prima di aggiungere ancora che Cambiaso è in ottime condizioni per domani”. Infine rispondendo alla domanda su eventuali richieste specifiche relative al ‘non vendere nessuno’ ha risposto ridendo con una battuta: “Si ho già chiesto e hanno venduto tutti (ride ndr)”.