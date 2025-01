Roma, in lista anche un centravanti: come stanno le cose su Arnautovic | CM.IT

I giallorossi in campo col Genoa col mercato aperto e la dirigenza a caccia di rinforzi: la situazione sull’attaccante austriaco

La Roma torna in campo col Genoa in un match fondamentale per continuare la risalita in classifica dopo il pareggio agguantato all’ultimo secondo a Bologna. Il secondo tempo del ‘Dall’Ara’ ha lasciato un po’ di amaro in bocca per una prestazione disattenta, come ha spiegato Ranieri, e con alcuni concetti che faticano a entrare nella testa dei giocatori giallorossi. All’Olimpico arriva una squadra molto in forma come quella di Vieira, solidissima soprattutto in trasferta.

Ma nel frattempo a Trigoria continuano i lavori sul mercato, con Ranieri che vorrebbe tre rinforzi: un esterno a destra, un attaccante che possa dare il cambio a Dovbyk e un altro difensore, esterno o centrale e questo anche in base a quello che sarà il futuro di giocatori in uscita come Hermoso. Il primo arriverà a breve, si tratta di Devyne Rensch dell’Ajax, per gli altri ruoli continua la caccia. Per quanto riguarda il centravanti tra i nomi c’era quelo di Beto, ma il portoghese è più vicino al Torino.

Arnautovic, per ora niente contatti con la Roma: la situazione con l’Inter | CM.IT

L’ultimo accostato alla Roma è Marko Arnautovic dell’Inter, che può ascoltare offerte visto che è in scadenza di contratto. Ma non è scontato che apra all’addio, anche se l’ingaggio del calciatore è pesante. Riconoscendo un indennizzo ai nerazzurri qualche chance di strappare l’austriaco c’è, in lista Uefa al suo posto entrerebbe Joaquin Correa. Al momento, però, stando a quanto risulta a Calciomercato.it non ci sono stati contatti tra la Roma e Arnautovic a proposito di un futuro giallorosso.

Arnautovic è agli ultimi mesi con l’Inter, ad aprile compirà 36 anni e i nerazzurri potrebbero valutare offerte, ma va detto che Inzaghi vuole contare su cinque attaccanti e in caso di una sua partenza andrebbe comunque rimpiazzato. La pista Roma al momento non c’è, ma qualcosa in ogni caso si muove attorno all’attaccante austriaco. L’ex Bologna ha qualche sondaggio, sia dall’Italia che dall’estero e una sua cessione non è da escludere, ma solo a determinate condizioni, ovvero un’offerta congrua.

Lo stesso deve arrivare ad Arnautovic, che in caso di proposte inferiori ai 3,5 milioni di ingaggio attuali preferisce restare all’Inter fino a scadenza. Capitalizzando gli ultimi anni di carriera, giocando anche in Champions (ha collezionato 4 presenze su 6, a differenza del campionato dove è entrato pochissimo). La caccia della Roma continuerà, anche se non è detto che arrivi qualcuno.