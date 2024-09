DIRETTA | Le notizie del 25 settembre: Szczesny torna a giocare. Stasera in campo la Lazio

Le notizie più importanti della giornata di oggi mercoledì 25 settembre: continua la Coppa Italia e parte anche l’Europa League, in campo la Lazio



Ieri sera si è conclusa la quinta giornata di Serie A con il clamoroso tonfo casalingo dell’Atalanta con il Como e nel frattempo si è aperta la settimana delle coppe. In Coppa Italia l’Empoli ha sbancato Torino, il Sassuolo ha violato il Via del Mare di Lecce mentre il Cagliari ha battuto in casa la Cremonese. Oggi invece tocca a Pisa-Cesena, Udinese-Salernitana e l’attesissimo derby Genoa-Samp. Ma stasera inizia anche l’Europa League con ben 9 partite in programma, tra cui l’esordio della Lazio ad Amburgo con la Dinamo Kiev (Baroni verso un massiccio turnover) e il Manchester United che ospita il Twente.



Intanto clamoroso il ritorno al calcio giocato di Wojciech Szczesny, che sembra andare verso la firma con il Barcellona, e l’Everton dei Friedkin avrebbe messo Maurizio Sarri nel mirino. Tutte le notizie più interessanti di giornata: segui la nostra diretta su Calciomercato.it.

LIVE