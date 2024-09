Genoa-Samp ad altissima tensione, nuovi scontri dopo il Derby: ci sono feriti

Genoa-Sampdoria torna ad altissima tensione, nuovi scontri dopo il Derby vinto dai blucerchiati ai calci di rigore. Ci sono feriti, tutti gli aggiornamenti

Il Derby della Lanterna non è ancora finito. Dopo la festa della Samp ai rigori, torna la tensione all’esterno di Marassi fra le due tifoserie, già arrivate allo scontro nelle ore precedenti all’attesissima sfida di Coppa Italia.

AGGIORNAMENTO ORE 00.05 – Secondo quanto riportato da ‘Il Secolo XIX’, sarebbero almeno quindici i tifosi feriti negli scontri con la polizia avvenuti a fine partita fuori dal Ferraris. Anche un agente sarebbe rimasto ferito alla testa.

Dopo il triplice fischio si sono verificati nuovi disordini. Gli ultras delle due tifoserie si sono radunati all’esterno dello stadio, con lancio di fumogeni da parte delle forze dell’ordine ed un massiccio impiego di agenti in tenuta antisommossa. ‘Sky Sport’ parla di “scene da guerriglia urbana”: ci sono infatti dei nuovi tentativi di scontri, con strade bloccate e mezzi blindati per evitare il contatto fra le due tifoserie. Ferito anche un agente, riferisce l’emittente, vistosamente sanguinante al volto e successivamente fasciato alla testa. La tensione è altissima.

😨 ALTA TENSIONE A GENOVA 🚨 Si radunano gli ultras dopo #GenoaSampdoria per nuovi scontri: massiccio impiego delle forze delle ordine, un agente sarebbe rimasto ferito! 🤕#CoppaItalia #GenoaSamp pic.twitter.com/TbIdyIlO6e — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 25, 2024

Secondo le prime informazioni, inoltre, sarebbero stati i tifosi blucerchiati a lanciare oggetti e fumogeni contro la polizia che cercava di evitare i contatti con gli ultras rossoblù, in corso De Stefanis, nei pressi dello stadio ‘Ferraris’.

Derby Genoa-Sampdoria, ripresi gli scontri dopo la partita: gli aggiornamenti

Si sono così verificati nuovi tentativi di contatto tra le due tifoserie, con le forze dell’ordine al lavoro per tenerle distanti. Il lancio di fumogeni si concentra anche sulla polizia. La situazione, fortunatamente, è tornata sotto controllo per quanto riguarda il deflusso del resto dei tifosi e famiglie.

Successivamente, riporta ‘Sky Sport’, ci sono stati nuovi attimi di tensione anche sotto la Gradinata Nord. La maggior parte del pubblico è comunque riuscita a lasciare lo stadio in fretta e ad allontanarsi senza disagi. Il timore ora è per eventuali nuovi scontri anche lontano dallo stadio, in altri luoghi della città. La situazione è ancora in divenire: sarà una lunga notte a Genova dopo il Derby della Lanterna.