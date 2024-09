Gabbia chiama, il Milan pronto a rispondere: il punto sul rinnovo | CM.IT

Matteo Gabbia è l’uomo del momento. Il difensore italiano ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026: la volontĂ del Milan è chiara

Matteo Gabbia è l’uomo della provvidenza. L’italiano è colui che ha deciso il derby, riportando il Diavolo in paradiso. Al Milan è così tornato il sereno e Paulo Fonseca può tornare a lavorare con maggiore tranquillitĂ . Le voci sul suo esonero, infatti, sono state spazzate vie.

Il classe 1999 è dunque davvero il protagonista assoluto di questi giorni: l’effetto derby ovviamente non è ancora scemato e il difensore vuole continuare ad essere un perno fermo di questo Milan. La stagione, in realtĂ , per Gabbia era cominciata in panchina, nonostante fosse stato il centrale a chiudere meglio l’ultima annata. Fonseca, prima del derby, lo aveva fatto giocare dal primo minuto solamente nel 4 a 0 contro il Venezia. Ora sarĂ praticamente impossibile toglierlo dal campo.  Matteo Gabbia si è così preso il Milan un’altra volta, dopo averlo fatto a gennaio, dopo l”erasmus’ in Spagna, al Villarreal che di fatto gli ha cambiato la vita. Da quel momento, infatti, è tornato un difensore davvero maturo. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti, ma i margini di miglioramento sono ancora parecchi.

Milan-Gabbia, è tempo di rinnovo: il punto

Gabbia è diventato l’errore del derby grazie al gol all’89’, ma prima si era reso protagonista con due grandi interventi difensivi. Soprattutto la scivolata a salvare il risultato su Dimarco non è passata inosservata. Vale quasi quanto un gol e lo avrĂ notato anche Luciano Spalletti, che era a San Siro ad osservare il match.

ChissĂ che non arrivi la chiamata meritata giĂ per le prossime partite della Nazionale, sarebbe un’ulteriore ciliegina sulla torta di un giocatore diventato leader del Milan, dentro e fuori dal campo.

Anche per questa maturitĂ , che ha mostrato in questi giorni anche davanti le telecamere, il Diavolo considera prezioso il suo giocatore, destinato a diventare uno dei capitani del Milan. Per tutti questi motivi il club rossonero è così pronto ad accontentare Matteo Gabbia, che ieri rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it, ha di fatto ammesso di essere pronto a rinnovare il proprio contratto, che ricordiamo scade nel 2026. Oggi il centrale italiano guadagna meno di un milioni netti a stagione, sugli 800mila di euro. Pochi visto il suo valore e l’importanza all’interno della squadra. Così il Milan è fortemente intenzionato a mettere sul piatto un nuovo contratto a cifre raddoppiate, almeno fino al 2028. La trattativa è dunque pronta ad entrare presto nel vivo.