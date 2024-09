Figc ribalta il risultato, UFFICIALE: 0-3 a tavolino e Inzaghi primo in classifica

Verdetto clamoroso della FIGC, assegnata la vittoria per 3-0 ai nerazzurri di Inzaghi: classifica ribaltata e primo posto

La stagione calcistica è ormai entrata nel vivo, con gare che si susseguono praticamente ogni giorno e verdetti che nelle varie competizioni stanno riservando più di qualche sorpresa. In campo e fuori. Come la decisione presa dalla FIGC, di non omologare il verdetto del campo, tramutando un pareggio per 1-1 in una vittoria per 3-0 a tavolino.

Buone notizie, dunque, per una compagine nerazzurra, ma non l’Inter, bensì, in Serie B, il Pisa allenato da Filippo Inzaghi, fratello dell’allenatore campione d’Italia Simone. Alla terza giornata del torneo cadetto, il 27 agosto, i toscani si erano recati in trasferta al ‘Tombolato’ di Cittadella, dove erano stati fermati sull’1-1. Tuttavia, è stato accolto dalla Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Umberto Maiello, il loro ricorso relativamente all’ingresso in campo, tra i padroni di casa, di Jacopo Desogus, giocatore fatto entrare a gara in corso dall’allenatore dei veneti, Edoardo Gorini, nonostante non comparisse nella distinta di gara. Dunque, i due punti in più ricevuti permettono al Pisa di staccare lo Spezia e issarsi da soli in vetta alla graduatoria del torneo con 14 punti, due in più dei liguri.

La vicenda, nelle settimane scorse, aveva fatto molto discutere per un particolare aspetto. Il Cittadella si era in realtà immediatamente accorto dell’errore di compilazione nella distinta al momento di presentare formazione ufficiale e giocatori a disposizione in panchina e ne aveva informato, prima dell’inizio della gara, la squadra arbitrale. Provando, dopo il ricorso da parte del Pisa e la non omologazione del punteggio risultato dal campo, a far valere le proprie ragioni. Tutto questo, tuttavia, è risultato vano e così a essere state premiate sono state le ragioni della squadra toscana. Che intanto oggi è impegnata nella sfida del quarto turno di Coppa Italia contro il Cesena. Gli uomini di Filippo Inzaghi sperano di potersi regalare oggi un altro risultato importante, accedendo agli ottavi di finale della competizione dove troverebbero l’Atalanta. Anche se, alla metà del secondo tempo, i pisani sono in svantaggio per effetto della rete di Celia.