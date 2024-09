Bufera Vlahovic e annuncio esplosivo: “Telefonata dell’Inter”

Il futuro di Vlahovic potrebbe essere lontano dalla Juventus, con la quale è legato da un contratto in scadenza a giugno 2026

Vlahovic non sta convincendo nemmeno con Thiago Motta. Il serbo è un ottimo centravanti, ma nel complesso non un campione. Quasi tre anni fa, con la Juventus che non voleva correre il rischio di finire fuori dalla zona Champions, venne strapagato dandogli un ingaggio fuori misura. Un ingaggio a salire che oggi è di 10 milioni netti, e che sarà di 12 l’anno prossimo, nell’ultimo anno di contratto.

Giuntoli ha provato a venderlo appena arrivato a Torino, nella sua prima sessione estiva di calciomercato da Football director bianconero. Trattò con il Chelsea nell’ambito dell’affare, legato all’ex viola, per Romelu Lukaku, ma l’affare saltò. Lo avrebbe ceduto l’estate scorsa, se fosse arrivata un’offerta congrua, nonostante l’intenzione di Motta di puntarci.

Ora Giuntoli vuol provare a prolungare il contratto di Vlahovic, in scadenza nel 2026, ‘spalmando’ il suo ricco stipendio di circa 20 milioni lordi. Di 24 la stagione ventura. Spalmare equivale ad abbassare, ecco perché non è detto che classe 2000 di Belgrado dica sì alla proposta. In caso di rifiuto la partenza del numero 9 da Torino a fine stagione sarebbe inevitabile, a patto di trovare un compratore pronto a sobbarcarsi gli emolumenti dell’attaccante.

Se non alla Juve, il futuro di Vlahovic sarebbe sicuramente all’estero. Impossibile, infatti, una sua permanenza in Italia. Quando esplose a Firenze ebbe la possibilità di trasferirsi in un’altra big di Serie A. Al Milan, per esempio, ma anche all’Inter come confermato da Franco Ordine e Fabrizio Biasin a ‘TopCalcio 24’.

“Prima del suo trasferimento in bianconero – ha detto Ordine – ci fu un pensiero da parte dei nerazzurri”. “L’Inter chiamò la Fiorentina mesi prima di riprendersi Lukaku – ha aggiunto Biasin – Ma la Fiorentina sparò 70 milioni” e l’idea di Ausilio e soci si spense all’istante.

Juventus, “Motta ha bocciato Vlahovic. Scelta scellerata di Giuntoli”

Per Vlahovic la pioggia di critiche è incessante: “Sabato col Napoli è stato sostituito al 45′, quella di Motta è stata una bocciatura”, ha detto il giornalista Massimo Franchi a ‘TopCalcio 24’.

Franchi è stato piuttosto ‘severo’ pure nei confronti di Giuntoli. Parlando del mercato dello scorso anno, ha criticato la cessione (in prestito) di Hujisen alla Roma: “Fu una scelta scellerata quella di darlo ai giallorossi, per prendere poi Tiago Djalo…”.