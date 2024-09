Genoa-Sampdoria, derby ad alta tensione: scontri in città

I timori della vigilia si sono materializzati: scontri in città prima di Genoa-Sampdoria, derby di Coppa Italia in programma stasera

Il derby della Lanterna, a Genova, mancava da quasi due anni e mezzo. Ultimo precedente, in Serie A, quello del 30 aprile 2022, con la vittoria della Sampdoria sul Genoa per 1-0, siglata da un gol di Sabiri. Un risultato che contribuì a spingere i rossoblù verso la retrocessione in Serie B, dopo 15 anni di militanza consecutiva in massima serie. Dove il Grifone è poi ritornato, dopo un solo anno di purgatorio, non ritrovando però i blucerchiati, nel frattempo finiti a propria volta in cadeteria. Ora, le due squadre si ritrovano, in Coppa Italia, per una stracittadina attesissima, che però, come si temeva nei giorni scorsi, ha già avuto un prequel piuttosto teso, sotto forma di scontri tra le tifoserie.

Il match di questa sera vale il passaggio agli ottavi di finale e la sfida contro la Roma. Diventando anche l’occasione, purtroppo, di disordini piuttosto gravi nel capoluogo genovese. Le prime avvisaglie si erano avute la settimana scorsa, con le autorità cittadine e le forze di polizia che avevano predisposto, nel timore di scontri che sono effettivamente avvenuti, un piano sicurezza in occasione del match. Questura e Prefettura di Genova hanno posizionato, nelle vicinanze dello stadio di Marassi, grate alte tre metri, per dividere i flussi di tifosi e ridurre al minimo i rischi di contatto, monitorando dall’alto del ‘Ferraris’ la situazione con degli elicotteri.

Le due tifoserie però non hanno atteso l’orario del match per dare luogo alla propria personale ‘partita’ e così, nei dintorni di Marassi, si sono fronteggiate con bastoni e mazze, coprendosi il volto con il cappuccio della felpa. Le immagini degli scontri sono diventate presto di dominio pubblico sui social network.

Le tensioni tra i supporters di Genoa e Sampdoria avevano trovato sfogo anche nei mesi scorsi. A maggio scorso, altri scontri in piazza Alimonda, dopo che alcune frange blucerchiate avevano rubato degli striscioni genoani. I rossoblù avevano poi replicato, rubando a propria volta striscioni storici dei rivali nel club Tito Cucchiaroni. Ci si attende ancora una lunga giornata di passione, nel capoluogo ligure.