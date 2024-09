Scontri prima del derby Genoa-Sampdoria: “In mezzo ai bambini, non si dovrebbe giocare”

Stasera derby della Lanterna, Genoa-Sampdoria, per i sedicesimi di finale della Coppa Italia: scontri tra tifosi prima del match

Dopo la vittoria del Cesena di Michele Mignani in casa del Pisa capolista della Serie B di Filippo Inzaghi, con conseguente approdo agli ottavi di finale della Coppa Italia, alle 18.30 si giocherà Udinese-Salernitana. Mentre alle 21, scenderanno in campo Genoa e Sampdoria per l’atteso derby della Lanterna.

Una sfida molto sentita da entrambe le tifoserie, questa valida per i sedicesimi di finale della competizione Nazionale, condita, però, da scontri tra le tifoserie sin dalle prime ore di questo pomeriggio. Qualche allarme era stato paventato già nei giorni scorsi, oggi è diventato realtà impegnando le forze dell’ordine da diverso tempo. E la situazione non migliora, visto che sono stati segnalati nuovi tafferugli. E più il fischio d’inizio si avvicina, anche con l’arrivo del buio, e più la tensione sale alle stelle, con la paura e il timore che possano succedere cose ben più gravi.

Dunque, tutti gli occhi sono puntati su Genova e lo stadio ‘Luigi Ferraris’, quando mancano poco meno di tre ore all’avvio della partita più attesa per i rossoblu e i blucerchiati. Ma c’è anche chi vorrebbe che questa partita, alla luce di quello che sta succedendo, non venisse disputata. E il caso del giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini che, attraverso il suo account ‘X’, non le manda a dire: “Stasera c’è il derby di Coppa Italia Genoa-Sampdoria e ci sono già scontri nella zona dello stadio in mezzo alla gente a piedi o in macchina e ai bambini che escono da scuola. Di cosa parliamo? Di calcio? Partita che dovrebbe non disputarsi. Tutti a casa“. Una soluzione complicata da prendere a questo punto, con la possibilità che possa andare ad esacerbare un clima già teso come quello che si respira nel capoluogo ligure in questi minuti. Vedremo cosa succederà, vi terremo aggiornati.