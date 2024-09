Europa League, la Lazio strapazza la Dinamo Kiev: la classifica del girone

Esordio positivo di Baroni in Europa League. Ad Amburgo la Lazio chiude la pratica Dinamo Kiev in appena mezz’ora. Dia scatenato

Buona, anzi ottima la prima di Baroni in Europa. La sua Lazio stravince e convince contro la Dinamo Kiev al ‘Volksparkstadion’ di Amburgo, nella prima giornata di Europa League. I biancocelesti chiudono i giochi in appena mezz’ora, con la doppietta di Dia e la rete di Dele-Bashiru.

La Lazio è partita forte, con grande vivacità trovandosi di fronte un avversario messo male in campo e sempre in ritardo. Dia è stato implacabile, e coi due di stasera è già a quota 6 gol in stagione. Positiva, almeno nel primo tempo e non solo per la rete del parziale 0-2, pure la prova di Dele-Bashiru, un calciatore bravo a buttarsi negli spazi e con freddezza sottoporta come dimostrato in Germania.

Lazio e Dinamo hanno finito la gara in dieci uomini. Bragaru è stato espulso per un pestone, Noslin per una gomitata, del tutto involontaria, appena tre minuti dopo il suo ingresso in campo. Nella ripresa la Lazio ha controllato la partita, tenendo blindati i tre punti. I primi del suo cammino in Europa League, che riscattano la sconfitta in rimonta di domenica contro la Fiorentina.

DINAMO KIEV-LAZIO 0-3

5′ e 35′ Dia, 34′ Dele-Bashiru

Europa League: deludono Manchester United e Porto, vince il Galatasaray di Osimhen

Nella prima giornata di Europa League spiccano il ko del Porto in casa del Bodo/Glimt e il pareggio a ‘Old Trafford’ (1-1) del Manchester United contro gli olandesi del Twente. Pari anche tra Nizza e Real Sociedad, mentre ha vinto in rimonta per 3-1 il Galatasaray di Osimhen (a secco). Il 3-1 finale lo ha siglato però Mauro Icardi, subentrato proprio al nigeriano di proprietà del Napoli.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE: Lazio 3 punti, Galatasaray, Slavia Praga, Az Alkmaar, Bodo/Glimt, Anderlect; Hoffenheim 1, Real Sociedad, Twente, Manchester United, Midtjylland, Nizza; 0 Ajax*, Athletic Club*, Besiktas*, Braga*, Steaua Bucarest*, Fenerbahce*, Eintracht Francoforte*, Lione*, Maccabi Tel-Aviv*, Malmo*, Olympiacos*, Qarabag*, Glasgow Rangers*, RFS Riga*, Roma*, Tottenham*, Union Saint-Gilloise*, Viktoria Plzen*, Elfsborg, Porto, Ferencvaros, Paok, Ludogorets, Dinamo Kiev.

*una gara in meno