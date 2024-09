Szczesny al Barcellona, il portiere rompe il silenzio: l’annuncio

Wojciech Szczesny al Barcellona, pista caldissima: arrivano le dichiarazioni in merito da parte dell’ex portiere della Juventus

Dagli applausi ricevuti sabato dallo ‘Stadium’, a Torino, per omaggiare un calciatore che per sette anni è stato protagonista con la maglia della Juventus, a quelli che potrebbe presto ricevere da un altro pubblico eccellente, quello del ‘Camp Nou’ di Barcellona. I blaugrana pensano seriamente a Szczesny, che dopo aver dato, non molti giorni fa, l’addio al calcio giocato, a seguito della fine della sua avventura con i bianconeri, potrebbe già tornare sui propri passi.

La pista Szczesny, per il Barcellona, è decollata rapidamente, dopo che i blaugrana si sono messi alla ricerca, sul mercato, di un portiere affidabile. Una necessità improvvisa, ma insopprimibile, dopo il gravissimo infortunio patito da Ter Stegen. Il portiere tedesco, nella trasferta con il Villarreal, ha patito la rottura del tendine rotuleo, il che lo obbligherà a rimanere fuori per tutta la stagione.

Nel prosieguo della sfida con il ‘Submarino Amarillo’, la porta è stata difesa dal secondo, Inaki Pena, tuttavia il Barça sa di doversi affidare a un altro portiere di grande esperienza e consistenza. Sul mercato dei parametri zero, era circolato il nome di Keylor Navas, ma pare che adesso la dirigenza catalana abbia virato con decisione proprio su Szczesny.

Barcellona, parla Szczesny: le dichiarazioni rilasciate in Spagna

L’eventualità, di sicuro, è allettante per un giocatore che come il portiere polacco ha vestito maglie importanti, come quelle di Arsenal, Roma e Juventus. E da parte dello stesso Szczesny arriva una conferma, seppure parziale, a quanto sta accadendo.

L’ex portiere bianconero si trova in questo momento a Marbella, dove è stato raggiunto da ‘Sport’, popolare quotidiano sportivo spagnolo. Ai microfoni della testata iberica, ha spiegato: “Rispetto il Barcellona, la sua storia e capisco la situazione delicata che si è creata dopo l’infortunio di Ter Stegen. Sarebbe irrispettoso da parte mia non considerare questa opzione“. Un’apertura piuttosto significativa, dunque, che potrebbe anche tramutarsi nel sì definitivo nei prossimi giorni. Si attendono sviluppi, con grande interesse soprattutto da parte dei catalani che vorrebbero quanto prima trovare un sostituto dello sfortunato portiere tedesco.