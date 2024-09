La clausola con la Juventus e il ritorno in campo: Szczesny dice sì al Barcellona

Il Barcellona a caccia di un portiere di livello internazionale dopo il grave infortunio a Ter Stegen: l’ex Juve Szczesny è il prescelto del club spagnolo

Colpo di scena nel futuro di Wojciech Szczesny, che lo scorso agosto aveva lasciato la Juventus dopo sette stagioni prima di ufficializzare il ritiro dal calcio giocato.

Il polacco sembra infatti orientato a ritornare sui propri passi e accettare il corteggiamento del Barcellona, a caccia di un portiere di livello internazionale dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato da Ter Stegen che costringerà il tedesco a un lunghissimo stop di almeno otto mesi. La decisione del Barça sarebbe arrivata nel giro di pochi giorni, con la dirigenza e il tecnico Flick che hanno valutato diversi profili al momento senza contratto dove spiccavano anche Navas e Bravo. La scelta però sembra ricaduta su Szczesny come ha rivelato José Alvarez al ‘Chiringuito’ e il 32enne polacco sarebbe quindi il prescelto per sostituire Ter Stegen.

Calciomercato Juventus, Szczesny ci ripensa: accordo a un passo con il Barcellona

L’ex Juventus avrebbe già dato il suo benestare al ritorno in campo dopo l’annuncio del ritiro e solo sabato scorso era tornato a Torino per salutare i tifosi bianconeri all’Allianz Stadium per il giro di campo d’addio a margine della sfida tra i bianconeri e il Napoli.

Szczesny però avrebbe cambiato idea dopo la telefonata del Barcellona e il contatto che i suoi agenti hanno avuto martedì con il Ds Deco e i dirigenti blaugrana. Il nazionale polacco avrebbe sciolto subito le riserve e dato il suo benestare all’approdo in Catalogna che dovrebbe materializzarsi la prossima settimana. Szczesny firmerebbe un contratto annuale con un ingaggio da circa 2 milioni di euro netti, visto che Ter Stegen tornerà in campo soltanto la prossima stagione. Le parti sono molto vicine, ma prima della firma con il Barcellona il portiere polacco dovrà trovare l’accordo con la Juventus, considerando la clausola inserita nell’accordo con la ‘Vecchia Signora’ dopo la risoluzione del contratto (era in scadenza nel giugno 2025, ndr).

Szczesny aveva ricevuto una buonuscita da 4 milioni per rescindere con un anno di anticipo, però in caso di intesa con un altro club – in un periodo determinato – dovrà versare una penale ai bianconeri.