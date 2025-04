La Fiorentina fa e disfa, il Milan si rianima e acciuffa il 2-2: l’offside cancella la gioia di Dodo nel finale

Gol e spettacolo a San Siro: pareggio e spettacolo tra le due formazioni, protagoniste di un match assolutamente al cardiopalma

2-2 pirotecnico a San Siro tra Milan e Fiorentina. Dopo essersi portati sul doppio vantaggio grazie all’autogol di Thiaw e al sigillo di Kean, i Viola subiscono il prepotente ritorno dei padroni di casa, capace prima di accorciare le distanze con Abraham per poi arrivare a timbrare il 2-2 con Jovic. Nel finale annullato un gol a Dodo per posizione di fuorigioco.

Pronti via e la Fiorentina fa subito male. Al 7′ Musah perde un pallone ingenuo poco distante dall’area di rigore rossonera, Mandragora ne approfitta e serve a Gudmundsson un pallone che l’islandese è bravo a portare avanti, depositando un cross che taglia tutta l’area di rigore e che Thiaw devia maldestramente nella sua porta. Stordito, il Milan non reagisce, anzi. Passano soltanto tre giri di lancetta e i Viola raddoppiano: Dodo – vero e proprio fattore della gara – serve il più comodo degli assist a Moise Kean che, lasciato tutto solo nell’area di rigore del Milan, da due passi non sbaglia e fa 0-2.

I rossoneri, allora, provano ad alzare i giri del motore più con la forza dei nervi che con trame organizzate. Grazie ad un vero e proprio guizzo, Abraham al 23′ si ritaglia lo spazio sufficiente per girarsi, guardare la porta e battere De Gea con una conclusione precisa che non lascia scampo all’estremo difensore spagnolo. Conceicao allora cambia Musah – uno dei peggiori in campo – e getta nella mischia Jovic. Al tramonto del primo tempo, la Fiorentina riesce anche a trovare un altro gol grazie alla splendida conclusione di Ranieri: la rete, però, viene annullata per fallo ad inizio azione su Pulisic.

Milan-Fiorentina, pari e spettacolo: a San Siro termina 2-2

Il secondo tempo è indirizzato sin da subito lungo binari molto diversi. Il Milan ha il merito di non demordere e inizia a mettere alla frusta la retroguardia della Fiorentina. De Gea è miracoloso prima su Reijnders e poi su Theo Hernandez; Leao ‘accende’ San Siro con un paio di guizzi dei suoi. Dal canto suo, gli ospiti soffrono tanto ma hanno la palla del possibile 1-3: Maignan al minuto 62 è chiamato agli straordinari per impedire a Beltran di chiudere il match. Sul ribaltamento di fronte, il Milan pareggia.

Una palla in verticale indirizzata a Gimenez coglie impreparata tutta la retroguardia gigliata: il più lesto ad approfittarne è Jovic che, lasciato completamente libero, si muove sul filo del fuorigioco, si presenta in area e non lascia scampo a De Gea al 64′. Il match diventa allora letteralmente vibrante. Al minuto 68′ una verticalizzazione al bacio di Fagioli libera la corsa di Kean: il bomber elude l’intervento di Thiaw ma arrivato in area di rigore si fa ipnotizzare da Maignan che copre bene il primo palo. Tutto finito? Assolutamente no. Dopo qualche minuto, Theo Hernandez sgasa sulla corsia mancina, ma la sua conclusione viene fermata ancora una volta da De Gea. Nel finale annullato lo splendido gol di Dodo per posizione di fuorigioco del brasiliano: l’ultimo sussulto di una gara dai tantissimi volti che la Fiorentina ha rischiato anche di perdere nel finale.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 68; Napoli 64; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Lazio, Roma e Fiorentina* 52; Milan* 48; Udinese* 40; Torino 39; Genoa* 38; Como* 33; Verona 30; Cagliari 29; Parma* 27; Lecce 25; Empoli 23; Venezia 20; Monza* 15.

*una partita in più

RIEPILOGO RISULTATI

Genoa-Udinese 1-0

Monza-Como 1-3

Parma-Inter 2-2

Milan-Fiorentina 2-2

Lecce-Venezia domenica ore 12.30

Empoli-Cagliari domenica ore 15

Torino-Verona domenica ore 15

Atalanta-Lazio domenica ore 18

Roma-Juventus domenica ore 20.45

Bologna-Napoli lunedì ore 20.45