Dalla Bundesliga alla Serie A: la ‘freccia’ algerina firma con la Juve

I bianconeri guardano con attenzione al campionato tedesco per andare a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. E c’è un nome che piace molto ai bianconeri

Il quarto posto è la priorità della Juventus in questo finale di stagione. Nonostante una annata molto complicata, i bianconeri sono in piena corsa per la Champions League. Un piazzamento che consentirebbe di salvare in parte il campionato e di non dover smantellare completamente la rosa in estate. Ma la dirigenza in queste settimane sta comunque lavorando in maniera molto intensa per andare ad individuare i giocatori giusti per alzare ancora di più la qualità.

Alla Continassa sanno di aver commesso diversi errori la scorsa estate e questi serviranno da insegnamento per non sbagliare più in futuro. Giuntoli è da tempo sotto esame. Nei giorni scorsi si era parlato addirittura della possibilità di un cambio nella direzione sportiva. Poi, però, si è deciso di non effettuare rivoluzioni, ma per il ds è una sorta di ultimatum. In caso di ulteriori sbagli, la sua esperienza con la Vecchia Signora può considerarsi finita. Per questo motivo ci si sta muovendo sin da ora ed è stato messo nel mirino un calciatore che sta facendo bene in Bundesliga.

Calciomercato Juventus: fari in Germania, i dettagli

Giuntoli a Napoli ha portato giocatori non molto conosciuti, che poi hanno consentito ai partenopei di andare a conquistare lo Scudetto. Da Osimhen e Kvaratskhelia passando anche per Elmas e tanti altri. Un lavoro che fino ad adesso alla Juventus non è riuscito a fare, ma che potrebbe iniziare magari già dalla prossima stagione. Non è da escludere che i bianconeri puntino su calciatori di livello anche se magari non famosissimi.

Uno di questi potrebbe essere Mohamed Amoura del Wolsfburg. La freccia algerina, come soprannominata in patria, si sta mettendo in mostra in Bundesliga con 10 gol e otto assist in 24 partite. Numeri davvero importanti se si pensa anche alle difficoltà che sta avendo la sua squadra. Su di lui, secondo le informazioni di todofichajes, hanno messo gli occhi tutte le big di Premier, ma anche la Juventus lo segue da vicino oltre che il Milan.

La sua duttilità (può giocare sia da centrale che esterno) è un’arma importante per la Juventus. Amoura, quindi, è un calciatore che potrebbe dare una grande mano ai bianconero. Naturalmente la concorrenza rende la trattativa molto difficile da chiudere e per questo motivo bisognerà aspettare le prossime settimane di calciomercato per avere un quadro più chiaro. Giuntoli, comunque, lo segue da vicino e sta ragionando se affondare il colpo per portare Amoura a Torino magari già la prossima stagione.