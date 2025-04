Abraham, gol e infortunio: Gimenez perde terreno e va ko

L’attaccante inglese ha segnato ancora dopo averlo fatto contro l’Inter. Poi il cambio nella ripresa: ecco cosa è successo

Tammy Abraham ci sta provando in tutti i modi per tenersi il Milan. L’attaccante inglese anche stasera ha timbrato il cartellino, segnando il gol del momentaneo uno a due.

In pochi giorni, così, l’ex giocatore del Chelsea ha prima realizzato il centro del vantaggio nel derby di Coppa Italia contro l’Inter e poi riaperto la sfida contro la Fiorentina. Sergio Conceicao, al 55esimo, però, ha dovuto sostituirlo per via di alcuni problemi fisici.

Milan, momento no per Gimenez: segna pure Jovic

Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma Abraham ha lasciato il terreno di gioco zoppicando, prima di dare il cinque al portoghese, che gli ha dato fiducia anche stasera.

Di fatto l’inglese è diventato il titolare del Milan, con Santi Gimenez, relegato a riserve. Significativo il cambio al 23esimo, quando al posto di Yunus Musah, l’ex Porto ha deciso di fare entrare Luka Jovic. Non è certo un buon momento, dunque, per il messicano.

Tra l’ex Feyenoord e Conceicao non è proprio scattato l’amore e oggi così sia Abraham che il serbo appaiono avanti nelle gerarchie. Sia per l’inglese che per il numero nove, però, l’avventura al Milan appare destinata a finire al termine della stagione, anche se troveranno molto spazio viste le condizioni di Gimenez, costretto ad uscire per infortunio all’80esimo, dopo essere entrato al 55esimo.