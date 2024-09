Szczesny-Barcellona, Wozniak: “Ecco da chi dipende la decisione finale” | ESCLUSIVO

Wojciech Szczesny può ripartire dal Barcellona, trattativa ancora in fase di definizione: le ultime indiscrezioni a Calciomercato.it

Nelle sue stagioni alla Juventus, Wojciech Szczesny è stato ripetutamente decisivo e ha messo la sua firma su diversi successi importanti del club bianconero. Un percorso significativo, che si è interrotto un mese fa con l’addio al club torinese e, sembrava, anche con l’addio al calcio da parte dell’estremo difensore polacco. Che aveva raccolto sabato allo Stadium, in occasione di Juventus-Napoli, il meritato saluto e tributo dagli ex tifosi.

Ma è proprio il caso di dire che le vie del calcio sono infinite e per Szczesny c’è stata, improvvisamente, l’occasione di tornare in pista. La notizia del giorno è il possibile approdo di Szczesny al Barcellona. I blaugrana sono alla ricerca di un portiere d’esperienza dopo il grave infortunio di Ter Stegen e sul mercato degli svincolati è appena approdato uno che di grandi squadre se ne intende, come, per l’appunto, il polacco.

Abbiamo parlato della vicenda con Dominik Wozniak, giornalista di ‘Polska Sport’, intervenuto ai microfoni del programma ‘Ti Amo Calciomercato’ sul nostro canale Youtube. E naturalmente la notizia, in Polonia, sta riscuotendo grande risonanza. “Pochi anni fa non potevamo nemmeno sognare di avere un giocatore a Barcellona e ora possiamo averne due (Lewandowski, ndr) ed è incredibile soprattutto perché in Polonia ci sono molti tifosi del Barcellona – ci ha spiegato, con palpabile entusiasmo – Tutti ne stanno parlando, anche le trasmissioni di gossip se ne stanno occupando. Credo che sia la perfetta ‘last dance’ per Szczesny dopo aver giocato in Arsenal, Roma e Juventus ed ora in uno dei più grandi club del mondo. Credo sia come un perfetto finale di un film di Hollywood”.

Szczesny al Barcellona, l’ultima parola non spetta al portiere e neanche al club: l’annuncio

La cosa non ha ancora i crismi dell’ufficialità, si stanno limando i dettagli. Ma la decisione definitiva spetterà a un attore piuttosto particolare in questa vicenda.

Dato che Szczesny aveva spiegato, nel momento del suo addio al calcio, di volersi dedicare maggiormente alla famiglia, proprio da quella famiglia dovrà ricevere il benestare, secondo Wozniak: “In Polonia in questo momento si scherza molto sul fatto che probabilmente la decisione finale dipenderà in realtà da Marina, la moglie di Szczesny”.