DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 28 luglio

Gli affari più importanti, in Serie A e all’estero, live in tempo reale: ecco le trattative più calde e le ufficialità di oggi

Il calciomercato non si ferma e sono tante le indiscrezioni che circolano, in Italia e all’estero per quanto riguarda i calciatori più interessanti del panorama internazionale. Come ogni giorno, su Calciomercato.it trovate tutti gli ultimi aggiornamenti sulla campagna trasferimenti 2025/26.

Settimana decisiva per Lookman, con l’Inter pronta al rilancio per avvicinarsi alle richieste dell’Atalanta per l’attaccante nigeriano. I cugini del Milan aspettano la risposta del Club Brugge sull’ultima offerta per Jashari, mentre prende sempre più corpo l’ipotesi Vlahovic per il reparto offensivo. Il serbo resta un esubero di lusso in casa Juventus, che allo stesso tempo spinge per il ritorno a Torino di Kolo Muani.

LIVE