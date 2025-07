Jashari-Milan, le cose si complicano: offerta rifiutata

Dal Belgio filtra pessimismo in relazione all’affare tra i rossoneri e il Brugge. La situazione del centrocampista resta piuttosto delicata

Il Milan, che sta mostrando passi in avanti anche in campo con le prime amichevoli, è al lavoro ininterrottamente in sede di calciomercato per mettere tra le mani di Allegri una squadra forte, completa e competitiva.

Da settimane ormai i rossoneri stanno provando ad ingaggiare Ardon Jashari per il centrocampo in una trattativa divenuta quasi snervante. La fumata bianca tarda ancora ad arrivare con il Brugge, proprietario del cartellino, che non si schioda dalla richiesta di 35 milioni di base fissa con 5 di bonus.

Il Milan, invece, è arrivato a mettere sul piatto una cifra inferiore senza fare breccia nella mente del club belga, che vorrebbe monetizzare al massimo l’addio di uno dei leader della squadra.

Jashari rappresenta un colpo potenziale di grande livello per il Milan che ci punta forte per regalare ad Allegri un reparto completo e di talento, in grado di fronteggiare ad ogni tipo di evenienza. La trattativa ad oltranza però continua e dal Belgio non arrivano notizie particolarmente positive.

Calciomercato, Milan-Jashari: pessimismo dal Belgio

Dal Milan e dagli agenti tutto tace, mentre dal Belgio evidenziano come il Club Brugge abbia rifiutato anche un’offerta da 33,5 milioni di parte fissa più bonus.

Un pugno di ferro che evidenzia la volontà dei nerazzurri di incamerare quanto più possibile dall’addio di Jashari. Intanto dagli stessi agenti ieri filtrava pessimismo proprio perché il Milan non raggiungeva i 35 milioni di euro di base fissa come richiesto.

Dal canto suo il club rossonero sostiene che i bonus per superare la soglia dei 35 siano facilmente raggiungibili e dunque tutto alla portata.

La trattativa è in una fase particolare e si attende la svolta decisiva per un calciatore tanto atteso e desiderato a Milan. Lo svizzero classe 2002 nell’ultima stagione ha collezionato 52 presenze totali con 4 gol e 6 assist in nerazzurro.