Jashari al Milan, l’attesa è finita: le ultimissime sul colpo a centrocampo

Igli Tare e Massimiliano Allegri aspettano il centrocampista svizzero: il punto della situazione sulla trattativa

Una trattativa lunga e snervante. Di Ardon Jashari al Milan si scrive e si parla ormai da settimane, con aggiornamenti costanti che, però, non hanno ancora portato alla fumata bianca.

Va detto, in realtà, che l’affare è stato in standby per diversi giorni: giorni in cui tutti gli attori chiamati in causa hanno mantenuto le proprie posizioni. Lo ha fatto fermamente il giocatore, che si è promesso al Milan; lo ha fatto senza rompere con il Club Brugge, al quale però ha ribadito giornalmente di voler essere liberato per approdare in rossonero. La squadra belga, allo stesso tempo, non ha fatto alcun passo indietro: la richiesta è chiara, 35 milioni di base fissa più 5 milioni di bonus.

Il Milan, invece, è arrivato a proporre 32,5 milioni più 5 milioni. Una proposta che non è bastata per ottenere il via libera dal Club Brugge. In via Aldo Rossi hanno chiesto calma, forti dell’accordo blindato con Jashari. Giorgio Furlani ha sempre sostenuto che il tempo avrebbe giocato a favore dei rossoneri. I contatti tra le parti non sono dunque mancati: contatti in cui si è ribadita la volontà di unirsi in matrimonio.

Milan, svolta in arrivo: ecco come stanno le cose

La trattativa, però, nelle scorse ore è entrata in una terza fase, dopo l’offerta e l’attesa di questi giorni. Ora si attende una svolta: ecco sul piatto una nuova proposta da 35 milioni di euro di base fissa.

Una proposta che dovrebbe essere quella giusta per ottenere l’ok definitivo da parte del Club Brugge. Il condizionale, però, è d’obbligo: il club belga dirà sì al trasferimento se verrà accontentate completamente le loro richieste.

Sale, dunque, l’attesa. Negli ambienti rossoneri si respira un cauto ottimismo: le ultime uscite sono servite a migliorare l’offerta. Igli Tare non ha mai cambiato obiettivo e ora Ardon Jashari può davvero diventare un nuovo giocatore del Milan: l’attesa sta per finire. Massimiliano Allegri è in attesa dell’elemento che ha sempre voluto per completare il reparto di centrocampo.

Nel frattempo Nicky Hayen, tecnico del Club Brugge, è tornato a parlare di Yashari: “Presto tutto sarà chiaro. È nel suo interesse che si alleni. Vogliamo offrire giocatori in forma in caso di trasferimento. Chi lo vuole deve soddisfare le richieste del club, poi ci sono i desideri del giocatore… ed è lì che sta il problema”.