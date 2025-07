Emerson Royal al Flamengo, Tare scatenato: fa cassa e cala il tris | CM.IT

Le ultimissime sul calciomercato del Milan. I rossoneri si stanno muovendo bene in uscita: ora assalto agli obiettivi del Diavolo

Sono ore caldissime per il calciomercato del Milan. Igli Tare sta lavorando intensamente per riuscire a piazzare tutti i giocatori in esubero e allo stesso a mettere le mani sugli elementi che servono ad Allegri per completare l’organico.

Questi sono davvero i minuti di Emerson Royal al Flamengo. Il Milan, che aveva trovato un accordo con il Besiktas, è vicinissimo all’intesa con i brasiliani per una cifra vicina ai 10 milioni di euro per il cartellino del terzino. Per i rossoneri del Sudamerica l’acquisto dell’ex Tottenham è diventato una prioritĂ , avendo l’obbligo di aggiungere in rosa solo brasiliani.

Così Emerson Royal è diventato il sostituto perfetto per Wesley, che a breve avrĂ il via libera per approdare alla Roma. Un incastro perfetto sull’asse Italia-Brasile che fa esultare proprio tutti, tranne i turchi del Besiktas, che dovranno guardare altrove.

Igli Tare, dunque, fa cassa dopo aver ceduto Tommaso Pobega al Bologna ed è pronto a cedere ancora altri calciatori. Per Adli si aspetta il rilancio del Torino, che ha superato il Sassuolo. Il blitz del Genoa per Colombo è stato decisivo. Si aspetta, dunque, che ogni casella vada al suo posto.

I prossimi saranno anche i giorni di Ismael Bennacer in Arabia Saudita. Non sembra esserci altra via, anche se il Marsiglia non ha ancora mollato l’idea di riprenderlo. Altre uscite? Okafor può approdare in Germania o tornare al Salisburgo, ma in Italia hanno chiesto informazioni Torino, Bologna e Lecce. I contatti con questi due club sono davvero recenti. I salentini, inoltre, stanno pensando anche a Torriani (andrĂ via solo in prestito) in caso di addio di Falcone. Ma il giovane portiere, protagonista contro l’Arsenal, è un’idea anche di Fonseca per il suo Lione.

Milan: Jashari aspetta ancora, rilancio per Doué

Ma i prossimi — dopo l’acquisto di Estupiñán — saranno i giorni del doppio colpo. Ardon Jashari non è mai tramontato. Anzi.

Sono attesi nuovi contatti per chiudere definitivamente un affare che sta diventando snervante. Ma i soldi in cassa serviranno, come appreso dalla redazione, anche per alzare l’offerta per DouĂ©, il vero obiettivo per la fascia destra. Tare è pronto a spingersi fino a 25 milioni di euro. Se non dovessero bastare, non è da escludere che il Diavolo cambi rotta, decidendo di investire su un centrale: Giovanni Leoni, che piace a Juve e Inter, resta il preferito.

Per il centravanti, invece, bisognerà aspettare metà agosto. Il nome di Vlahović sta prendendo piede, un nome sul quale abbiamo sempre puntato la lente di ingrandimento. Serve il sì del giocatore, a circa sei milioni di euro (non di più). La Juve, invece, è pronta ad accontentarsi di una quindicina di milioni.