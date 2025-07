Dal Milan alla Roma: il colpo di scena fa saltare l’accordo bianconero

Colpo di scena nella trattativa, c’è un inserimento in extremis. Gli aggiornamenti di mercato che riguardano anche Milan e Roma

Rischia di saltare l’accordo ‘bianconero’. La trattativa sembrava ormai conclusa, ma nelle ultime ore c’è stato un inserimento in extremis che potrebbe ancora cambiare le carte in tavola.

Il Flamengo sta infatti tentando l’inserimento per Emerson Royal, che sembrava ormai promesso sposo del Besiktas. Nonostante l’accordo verbale raggiunto con il Milan proprio nelle ultime ore, il club brasiliano avrebbe avviato i primi contatti per il terzino ex Tottenham.

Dalla Turchia stanno arrivando solo conferme: il laterale avrebbe già raggiunto un’intesa con il Flamengo per il trasferimento in Brasile. La società rossonera, dal canto suo, ha già dato l’ok al prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. La palla passa ora al calciatore.

Calciomercato, intreccio Milan-Roma da Emerson Royal a Wesley

Il Flamengo, che sta per cedere Wesley alla Roma, non vuole spendere troppo per il ruolo di terzino destro. Dopo aver sondato Vinicius Tobias, ha ricevuto una richiesta di almeno 20 milioni di euro da parte dello Shakhtar Donetsk, mollando così la presa sul giocatore.

Tornando ad Emerson Royal, il Milan aveva già dato il via libera alle visite mediche con il Besiktas, ma l’inserimento del Flamengo potrebbe ancora cambiare le carte in tavola. La partita è aperta: si va verso un clamoroso colpo di scena per il futuro dell’ex Barcellona.