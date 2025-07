Wesley alla Roma, dal pressing di Gasperini alle ammissioni del Flamengo | CM.IT

Il club giallorosso spera di poter chiudere presto il terzo colpo e dal Brasile arrivano indizi inequivocabili

Dopo un lungo inseguimento iniziato addirittura la scorsa estate, le strade di Gian Piero Gasperini e di Wesley sembrano destinate ad incrociarsi a breve. Ormai da tempo, l‘allenatore della Roma ha scelto l’esterno brasiliano per la fascia destra, accogliendo con estrema freddezza le candidature alternative arrivate a Trigoria.

Già ai tempi dell’Atalanta, le idee tecnico-tattiche del mister piemontese avevano fatto breccia nelle volontà del 21enne brasiliano e in questi giorni di trattative frenetiche, Gasp ha ribadito in più di un’occasione la stima nei confronti del ragazzo che, a differenza di Richard Rios, ha mantenuto fede alla parola data ai giallorossi, favoriti anche dal fatto che l’unica alternativa concreta era rappresentata dallo Zenit.

Wesley alla Roma: ore decisive

Nella notte italiana, intanto, nonostante la penuria di esterni difensivi di ruolo, Wesley è rimasto tutto il tempo in panchina nella partita più importante per i tifosi del Flamengo: il derby contro il Fluminense. Schieratisi inizialmente con l’ex Juve Danilo a destra e con Varela a sinistra, i rubronegros hanno poi adattato Leo Pereira a sinistra. Una conferma evidente di quanto sia avanzata la trattativa con la Roma.

“So cosa sta passando Wesley – ha detto il tecnico Filipe Luis a fine gara – l’ansia e la volontà di sapere cosa sarà della sua carriera e della sua vita. Ho notato che è ansioso e in apprensione, che non aveva la testa migliore per giocare. Si è messo a disposizione della squadra in caso di necessità perché sta bene fisicamente, ma non è facile concentrarsi con quello che sta succedendo e quando hai queste aspettative in testa”.

Parole che suonano come una presa di coscienza inevitabile, soprattutto alla luce dell’ultimo rilancio effettuato da Massara, arrivato ad offrire 25 milioni più bonus per provare ad accontentare il suo allenatore. Il club giallorosso si aspetta una risposta definitiva in tempi brevissimi, al netto della necessità dei brasiliani di reperire un sostituto del calciatore.

Dopo aver visto sfumare 20 milioni lo scorso anno, quando l’accordo con l’Atalanta saltò perché il Fla non volle liberare il giocatore prima di una partita di Libertadores, la dirigenza carioca non può rischiare di tirare troppo la corda anche in quest’occasione, con il rischio di veder sfumare cifre importanti e di tenere un calciatore scontento in rosa.