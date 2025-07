Colombo ai saluti, sorpresa Leao: Allegri stupisce tutti | CM.IT

Domani il Milan scenderà in campo per la prima amichevole stagionale, dopo la sgambata contro la squadra di Massimo Oddo a Carnago

È già tempo di amichevoli prestigiose per il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo la partitella in famiglia a Carnago con il Milan Futuro di Massimo Oddo, scenderà in campo contro l’Arsenal.

Il calcio d’inizio è fissato per le 13.30 italiane di domani: c’è curiosità per vedere all’opera il primo undici del tecnico livornese. Alla vigilia stanno già emergendo alcune scelte tecniche, dettate ovviamente dalle assenze, ma anche da un mercato che non ha ancora portato un terzino destro. Il sinistro — Estupiñán —, invece, è atteso a Milano nelle prossime ore.

Così, contro i Gunners sono pronti a giocare Fikayo Tomori e uno tra Davide Bartesaghi e Filippo Terracciano. Ma la sorpresa più importante è legata all’attacco: Massimiliano Allegri ha provato diverse varianti, schierando la squadra con due e tre punte. In entrambi i casi, però, al centro è stato utilizzato Rafa Leao.

Il portoghese, dopo le tante voci legate soprattutto al Bayern Monaco, ha sposato totalmente il nuovo progetto, entrando subito in sintonia con Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese crede tantissimo nel suo numero dieci e ci sta lavorando intensamente fin dal primo giorno: vuole renderlo più decisivo sotto porta.

Milan, Colombo verso l’addio: avanza il Genoa

Così, domani farà la punta, con Saelemaekers e Pulisic pronti ad aiutarlo. La scelta stuzzica la fantasia dei tifosi, ed è ovviamente dettata dall’assenza di Santiago Gimenez e del centravanti che dovrà arrivare dal mercato.

Sono in tournée sia Noah Okafor che Lorenzo Colombo, ma Allegri appare intenzionato a puntare sui calciatori che avrà certamente in rosa durante la stagione. Sia lo svizzero che l’italiano sono, infatti, destinati a lasciare il Milan.

L’attaccante italiano può davvero farlo a breve. Nelle ultime ore — come appreso da Calciomercato.it — il Genoa ha mosso passi concreti per mettere le mani sul giovane centravanti, in prestito con diritto (che diventa obbligo a determinate condizioni) di riscatto.

Il Grifone ha così effettuato il sorpasso sul Parma, altra squadra — insieme al Torino — ad aver chiesto informazioni per il calciatore. Colombo, dunque, si avvicina a vestire il rossoblù, che per tenerselo dovrà sborsare una cifra complessiva attorno ai 7-8 milioni di euro. I gialloblù non sono ancora del tutto tagliati fuori, ma Genoa e Milan sono davvero vicini a chiudere l’affare.