Milan, nuovo addio: va in Arabia Saudita come Theo Hernandez

Non c’è spazio per lui in rossonero. Ora può fare le valigie e salutare nei prossimi giorni: il punto della situazione

La sua cessione è una priorità per il Milan. Troppo alto lo stipendio per tenerlo ancora ai margini della rosa. L’addio al Diavolo, così, può concretizzarsi a breve.

Dopo Theo Hernandez, un altro elemento del Diavolo può volare in Arabia Saudita. D’altronde il suo nome è da tempo sul taccuino dei club della Saudi Pro League. Stiamo ovviamente parlando di Ismael Bennacer, che il Milan ha messo alla porta ormai da più di un anno.

La scorsa estate, dopo essere stato cercato da Atletico Madrid e Marsiglia, rimase, ma la volontà da parte di tutti era un’altra. In inverno, così, su pressione dello stesso ex Empoli, si è concretizzato il trasferimento all’OM. I francesi, a fine stagione, erano pronti a tenersi il centrocampista, ma solo in prestito.

In questi giorni, così, il Milan ha lavorato con alcuni intermediari e gli agenti di Ismael Bennacer per trovare una soluzione. La Francia ha sempre stuzzicato la fantasia del giocatore. Il suo stipendio, però, è troppo alto per approdare in Ligue 1. Un trasferimento in Arabia Saudita, invece, gli permetterebbe di continuare a guadagnare parecchio. L’idea di abbracciare il campionato arabo, come vi raccontiamo da mesi, ha sempre affascinato Ismael Bennacer.

Milan, Bennacer verso l’Arabia Saudita: ecco chi lo vuole

Ora i tempi possono essere maturi e la squadra ad essersi fatta avanti è stata l’Al Ittihad. Il Milan si augura di poter incassare una cifra vicina ai dieci milioni di euro.

Ricordiamo che Ismael Bennacer non è partito per la tournée in Asia e in Australia con il resto del gruppo. Il suo nome non compariva nella lista dei convocati né del Milan di Massimiliano Allegri né in quella del Milan Futuro di Massimo Oddo.

Con i giovani si stanno, invece, allenando Vasquez e Yacine Adli, in attesa di sistemazione, non Ismael Bennacer. Anche per il francese la separazione dal Milan non è lontana: il calciatore ha detto no al Qatar e alla Russia, ma nei prossimi giorni può esserci un’accelerata verso una squadra di Serie A. Il Torino, al momento, è in vantaggio rispetto al Sassuolo. La situazione Adli va dunque monitorata con attenzione.