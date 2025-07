Adli e Bennacer messi alla porta: speranza francese, ma ora l’Europa è lontana | CM.IT

I due centrocampisti non rientrano nei piani di Massimiliano Allegri: entrambi sono pronti a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato

Sono ore caldissime per il calciomercato del Milan. La squadra rossonera sta cambiando volto e lo sta facendo soprattutto a centrocampo.

A breve arriverà la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo, di Samuele Ricci, poi toccherà a Luka Modric sbarcare a Milano, una volta concluso il Mondiale per Club che sta giocando con la maglia del Real Madrid.

Igli Tare, però, si augura di mettere a segno un altro colpo prima che il croato arrivi in Italia. Il nome cerchiato in rosso è ovviamente quello di Jashari, per il quale sta crescendo la fiducia, dopo l’ultima offerta che ha superato i 35 milioni di euro con i bonus.

Tre volti nuovi a centrocampo, dunque, per il Milan di Massimiliano Allegri, ma la rivoluzione non è conclusa. In mediana, infatti, potrebbe arrivare anche un altro giocatore. Molto, ovviamente, dipenderà dalle uscite e di giocatori con le valigie in mano ce ne sono diversi.

Milan, proposte esotiche per Adli e Bennacer: il punto della situazione

Il primo della lista è ovviamente Yunus Musah, che il Milan valuta 30 milioni di euro e potrebbe finire in Premier League. Il Diavolo aspetta che gli interessamenti di West Ham, Nottingham Forest, Wolves e Fulham, si tramutino in proposte concrete.

Prima dell’americano, a lasciare il Milan potrebbero essere Yacine Adli e Ismael Bennacer. I due giocatori sono stati messi alla porta e non inizieranno il raduno con il Diavolo, con la speranza che i loro addii si concretizzino velocemente.

Per il francese, che spera in una chiamata da Francia e Inghilterra, come confermato a Calciomercato.it, si sono fatte avanti soprattutto squadre del Qatar e dell’Arabia Saudita. Attenzione, però, ad un’altra possibilità, quella russa, con l’interessamento da parte dello Spartak Mosca. Non è da escludere nemmeno la pista turca che sta pescando tanto dalla Serie A.

E’ una possibilità anche per Ismael Bennacer. L’algerino ha mercato in Francia, ma il suo alto stipendio complica tutto. Ecco perché l’ex Empoli sta pensando di anticipare il suo approdo in Arabia Saudita. Era stato lo stesso calciatore in passato ad annunciare questa volontà. Può dunque essere arrivato il momento. Di certo la sua avventura al Milan è finita, così come per Yacine Adli.