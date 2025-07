Milan, Ricci in città: le prime immagini del colpo rossonero | CM.IT – Calciomercato.it

Le prime immagini del centrocampista italiano sbarcato a Milano. Domani le visite mediche

Samuele Ricci è arrivato a Milano. Il centrocampista sarà di fatto il primo colpo ufficiale del nuovo Milan di Massimiliano Allegri.

Un colpo che nasce da lontano e che si è concretizzato la settimana scorsa, quando la dirigenza rossonera ha deciso di tornare con forza sul giocatore. La trattativa, dopo l’accordo con il calciatore italiano, era stata messa in stand-by, poi come detto, l’affondo decisivo, con il Torino che ha deciso di accettare una proposta molto ben lontana dalla richiesta di qualche mese fa.

Non saranno 35 i milioni che incasserà Urbano Cairo, ma dieci milioni di euro meno. Per la precisione il club granata guadagnerà 25 milioni, 23 di parte fissa più 2 di bonus. Ricci è stato seguito con attenzione nei mesi scorsi anche dall’Inter, ma non si sono mai create le condizioni per provarci per davvero. La partenza di Davide Frattesi, magari, avrebbe portato a scrivere degli scenari diversi, ma così non è stato.

Il centrocampista dal Torino così passa al Milan e sarà presto a disposizione di Massimiliano Allegri. Sarà ufficialmente un giocatore del Diavolo una volta concluse le visite mediche, in programma nella mattinata di domani, e chiaramente dopo aver firmato il contratto di quattro anni con opzione per il quinto a circa 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Milan rivoluzione a centrocampo: Modric e Ricci, ora tocca a Jashari

Come dicevamo, Samuele Ricci sarà ufficialmente il primo colpo, ma in realtà Igli Tare aveva già messo le mani su Luka Modric.

Per il croato, però, occorrerà attendere la fine del Mondiale per Club, che sta disputando con la maglia del Real Madrid. Ma a centrocampo è atteso almeno un altro colpo e il nome cerchiato in rosso sul taccuino di Igli Tare è quello di Jashari.

Il dirigente albanese, come raccontato su Calciomercato.it, ha alzato l’offerta e tra le parti si respira grande ottimismo affinché l’operazione vada in porto. Queste ore, però, sono quelle di Samuele Ricci, arrivato a Milano intorno alle 23.00. Domani di buon mattino sono in programma le consuete visite mediche, prima di recarsi a Casa Milan. L’avventura dell’italiano in rossonero può dunque ufficialmente avere inizio.