“Tanta roba”: Chivu esce allo scoperto e ‘chiama’ un obiettivo all’Inter

Cristian Chivu esce allo scoperto per un obiettivo dei nerazzurri: l’annuncio in conferenza stampa al fianco di Marotta

Inizia ufficialmente oggi la stagione della nuova Inter di Cristian Chivu. Ad Appiano Gentile si è tenuto la classica conferenza stampa pre-season, con il presidente Beppe Marotta al fianco del nuovo tecnico dei nerazzurri.

L’allenatore ha risposto anche sul mercato, in particolare sul futuro di Pio Esposito e di Giovanni Leoni, talento valorizzato anche da Chivu a Parma ed in cima alla lista della società per rinforzare la difesa del presente e soprattutto futuro. Il tecnico dell’Inter ha risposto così sui due calciatori: “A livello umano sono tanta roba tutti e due, saranno il futuro del calcio italiano. Per molti anni rappresenteranno la Nazionale italiana”.

Pio Esposito è già di proprietà dell’Inter ed è stato blindato dai nerazzurri, che hanno detto no anche all’Atalanta nell’ambito dell’affare Lookman. Per Leoni, invece, andrà superata la concorrenza delle rivali in Serie A e soprattutto la resistenza del Parma.

Calciomercato Inter, Chivu esce allo scoperto su Leoni

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, il Parma valuta circa 30 milioni di euro come base fissa il giovanissimo difensore classe 2006, oltre alla parte relativa ai bonus per arrivare complessivamente ad almeno a 35 milioni di euro.

Chivu, però, è uscito definitivamente allo scoperto per Leoni. Non è dunque escluso che l’Inter possa presto tornare all’assalto anche per il centrale del Parma. Il 18enne è ovviamente ingolosito dalla corte delle big, ma non forzerà la cessione già questa estate se non dovesse arrivare una proposta in grado di soddisfare il club di Krause. Staremo a vedere.