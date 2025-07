DIRETTA | Inter, la conferenza stampa di Chivu LIVE

Dal centro sportivo di Appiano Gentile la conferenza stampa pre season dell’allenatore nerazzurro, accompagnato dal presidente Marotta

Parte ufficialmente oggi la nuova stagione dell’Inter, con la classica conferenza stampa pre season che vedrà protagonisti Beppe Marotta e Cristian Chivu, quest’ultimo successore di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra.

La squadra vicecampione d’Europa, dopo il raduno di sabato per i test atletici nel weekend, quest’oggi inizierà a fare sul serio nel ritiro di Appiano Gentile per preparare l’inizio del campionato, con l’esordio ufficiale fissato il 26 agosto a San Siro contro il Torino. Mentre sul fronte mercato è sempre calda la trattativa per Lookman, con i prossimi giorni che saranno decisivi per l’eventuale sbarco a Milano dell’attaccante in forza all’Atalanta.

Calciomercato.it segue in tempo reale la conferenza stampa del tecnico Chivu, preceduto dalla presentazione della nuova stagione dal presidente Marotta.