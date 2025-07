Milan-Jashari, il Club Brugge dice no e lui vola via: la posizione dei rossoneri

Una giornata intensa per il centrocampista svizzero, ma al momento nessuna novità e tutti restano in attesa

Una telenovela senza precedenti. Ardon Jashari e il Milan continuano a flirtare senza però unirsi in matrimonio. La volontà di entrambi è chiaramente quella di farlo, ma il Club Brugge non ha ancora concesso il via libera.

Jashari – Da Milan filtra rialzo offerta da 32,5 a 33,5m+4,5 di bonus facili; dall’entourage da 33+5. Parliamo in entrambi i casi di un totale di 38m. Si attende risposta Brugge: richiesta è sempre stata di 35/40m per realizzare cessione record@calciomercatoit 🤝@MartinSa1988 pic.twitter.com/SgWCrnFSiS — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) July 27, 2025

L’ultima offerta messa sul piatto dal Milan, da 33/33,5 milioni di parte fissa più 4,5 milioni di bonus, non ha ancora soddisfatto il club belga, che ha sempre chiesto almeno 35 milioni garantiti. Nessun via libera, nessuna risposta. Dal Belgio, però, stamani è arrivata la notizia del no alla proposta del Diavolo.

Il Club Brugge tiene alto il muro e, fino al pomeriggio di lunedì, non ha dato alcun feedback ufficiale al Milan. Anche per questo, dalle parti di via Aldo Rossi si continua ad aspettare: la volontà del calciatore è chiarissima, vuole solo il Milan e lo vuole a tutti i costi.

Milan, attesa infinita: il punto sul futuro di Jashari

Il giocatore non è stato convocato per le prime partite ufficiali e verosimilmente non lo sarà nemmeno per la prossima. Ha la testa altrove, e il Club Brugge sa benissimo che non ci potrà essere futuro in Belgio.

Non è certo un caso se Ardon Jashari non compare nelle foto ufficiali di squadra e il suo nome non risulta negli armadietti dello spogliatoio. Il futuro dello svizzero sarà lontano dal Club Brugge, che preferirebbe venderlo in Premier League.

Ma il giocatore, come detto, si è promesso sposo del Diavolo. Si aspetta, dunque. D’altronde, qualche giorno fa Giorgio Furlani, a microfoni spenti, dichiarava ai cronisti di essere tranquillo e che il tempo avrebbe giocato a favore del Milan. Sarà anche per questo che Igli Tare e tutta la dirigenza rossonera non abbiano ancora attivato alcun piano B.

Il focus resta ancora su Ardon Jashari. Un Jashari che mercoledì passerà una giornata diversa dal solito: come scrive Guidi, sul proprio profilo X, infatti, il giocatore sta volando in Macedonia per partecipare al matrimonio del fratello, con la speranza che il prossimo a convolare a nozze – col Milan – sia lui.