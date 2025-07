Doppio colpo dell’Inter: “La priorità è chiara, così arriva Leoni”

Il punto sul club nerazzurro con il collega dopo la conferenza stampa che si è svolta ad Appiano Gentile

Si parla di Inter a Diretta Ti Amo Calciomercato. Al programma YouTube di Calciomercato.it, è intervenuto Adriano Ancona a commentare la conferenza stampa di Cristian Chivu e Beppe Marotta.

“Della conferenza mi ha colpito la virata in chiave mercato – afferma subito il giornalista da Appiano Gentile -. I tempi sono ristretti, c’è stato come sappiamo il Mondiale che ha assorbito i tempi di inserimento del nuovo allenatore all’Inter. Naturalmente adesso si va di corsa. L’aspetto del mercato è prioritario. Per esempio su Lookman si sta andando decisi con una deadline, così come ha spiegato Marotta che ha parlato di settimana decisiva. L’aspetto confortante è che fino ad ora ha venduto poco, solo i giocatori marginali. Di fatto tutti i big sono rimasti al proprio posto e la struttura di base c’è”.

Con il giornalista si affronta il discorso legato alla nuova guida. L’Inter riparte da Cristian Chivu dopo un lungo percorso con Simone Inzaghi: “Non possiamo giudicare il tecnico rumeno – prosegue Ancona -, abbiamo visto poco in America. Chivu sa bene che ha preso il posto di un allenatore che ha giocato due finali di Champions League in tre anni, che è stato qui per quattro campionati e ha fatto cose più che discrete”.

“A livello comunicativo è chiaro che l’allenatore sta percorrendo una strada senza snaturare se stesso – afferma ancora il collega -. È un allenatore che si esprime sempre con una certa chiarezza e adesso che manca meno di un mese all’inizio del campionato l’Inter dev’essere pronta e accelerare. Deve avere un impianto collaudato e qui dev’essere bravo Chivu”.

Calciomercato Inter, il punto su Leoni: parla Ancona

Con Ancona si parla ancora di calciomercato. Le attenzioni si spostano così sul reparto difensivo: “Verrà fatto qualcosa sicuramente. Il reparto dovrà fare un restyling, va svecchiato – prosegue il giornalista -. De Vrij e Acerbi hanno una certa età e sono situazioni che vanno limate, al di là degli accordi o contratti”.

Arrivano così i nomi dei possibili colpi: “L’Inter ha una lista, nemmeno troppo lunga, e in primis c’è il nome di Leoni. Chivu ne ha parlato perché è un calciatore che lui ha allenato a Parma e ne ha parlato molto bene. Ha detto ‘segnatevi questo nome’ perché molto probabilmente sarà un calciatore che farà parlare di sé. La priorità ora è Lookman, potremmo vedere Leoni con la maglia nerazzurra solo se ci dovesse essere una limatura del prezzo. L’Inter non può spingersi molto oltre”,