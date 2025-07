Juventus, al lavoro per la conferma di Kolo Muani: apertura del Psg | CM.IT

Dopo il weekend, ripartono le discussioni per chiudere operazioni impostate, ormai, da tempo: ecco le ultime sul francese

La settimana che si apre oggi è destinata a diventare una delle importanti per il calciomercato, italiano ed estero. E sono tante le trattative in corso, in entrata e in uscita.

Tra le più attive c’è la Juventus, con l’allenatore Igor Tudor che, dopo l’arrivo a parametro zero di Jonathan David e quello dell’esterno destro Joao Mario dal Porto, con Alberto Costa che ha fatto il percorso inverso, si aspetta novità importanti. Chiaramente, senza dimenticare anche la permanenza di Francisco Conceicao, acquistato a titolo definitivo dopo una lunghissima trattativa con il presidente dei ‘Dragoes’ André Villas-Boas.

Ai portoghesi andranno 32 milioni di euro, suddivisi in quattro rate. A scuotere l’ambiente nella serata di ieri ci ha pensato l’agente di Timothy Weah, Badou Sambague, che ha rotto il silenzio e ha parlato della possibilità Olympique Marsiglia per il suo assistito, lanciando accuse precise a pesanti ad un dirigente, non meglio specificato.

“La Juventus è un club fantastico, ma il reparto sportivo è gestito da tre persone: due hanno classe, un altro cerca ancora se stesso. Due cercano soluzioni, uno crea problemi e non possiamo permettercelo”, le sue parole, con un obiettivo, poi individuato da indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione in Damien Comolli. Vedremo come evolverà questa situazione, ma nel frattempo l’ex Tolosa sta lavorando per riportare a Torino Randal Kolo Muani.

Le ultime su Kolo Muani alla Juventus: la posizione del Psg e le altre squadre interessate

Arrivato a gennaio in prestito secco, il 26enne calciatore ha disputato anche il Mondiale per Club con i bianconeri, risultando uno dei migliori. L’ex Eintracht Francoforte, pochi mesi dopo il suo arrivo ha espresso, anche pubblicamente, la volontà di restare a Torino con Tudor che gradirebbe il suo ritorno per completare l’attacco.

Il Paris Saint-Germain, con cui ha un contratto valido fino al 2028, si è sempre detto disposto a discutere di una cessione a titolo definitivo dell’attaccante, posizione che, col passare del tempo, si va ammorbidendo. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, grazie al lavoro degli intermediari e a quello del bomber, che ad oggi resta fermo sulle sue intenzioni, si registra un’apertura importante dei francesi al prestito oneroso alto (9-10 milioni di euro) con obbligo di riscatto alla fine della stagione 2025/2026.

Un affare totale da circa 50 milioni, ma la Juve vuole cercare di arrivare alla fumata bianca nel più breve tempo possibile. Le pretendenti non mancano, con Milan e club della Premier League che restano interessate, pur non avendo mai mosso passi concreti. Ma Kolo Muani spinge per tornare alla Continassa e proseguire il suo percorso con la squadra piemontese. Vedremo se tutte le parti in causa riusciranno ad accontentarlo, il lavoro prosegue alacremente. Vi terremo aggiornati.