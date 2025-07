Kolo Muani proposto all’Inter: la contromossa della Juventus | CM.IT

Il piano della dirigenza bianconera per la permanenza dell’attaccante francese alla corte di Tudor in vista della prossima stagione

Giorni decisivi su più fronti in casa Juventus, ad iniziare dalla trattativa per Francisco Conceicao. La dirigenza bianconera ha mosso passi concreti con il Porto per la permanenza sotto la Mole del ‘folletto’ lusitano.

Il lavoro ai fianchi con i ‘Dragoes’ sta funzionando, con l’assist decisivo anche dello stesso Conceicao che messo la Juve in cima alle priorità per il suo futuro. A spingere inoltre per la permanenza del figlio d’arte è stato Igor Tudor, intenzionato a puntare sul classe 2002 per la prossima stagione.

Le parti sono vicine a chiudere l’accordo, sotto la soglia dei 30 milioni di euro della clausola rescissoria. La fumata bianca arriverà intorno ai 25 milioni, con Conceicao che tornerà a disposizione di Tudor già per l’inizio del ritiro alla Continassa il 24 luglio.

Calciomercato Juve, contatti decisivi per la conferma di Kolo Muani: il francese fuori dai radar dell’Inter

Oltre all’esterno portoghese, l’allenatore croato e la dirigenza bianconera puntano anche alla conferma di Randal Kolo Muani nella rosa della ‘Vecchia Signora’.

Nei prossimi giorni – come appreso da Calciomercato.it – sono in programma dei nuovi contatti (presumibilmente decisivi) con il Paris Saint-Germain, che pretende l’obbligo di riscatto nel nuovo accordo con la Juventus. Il Dg Comolli invece non vuole andare oltre il diritto di riscatto (considerato l’ingaggio importante del francese) fissato nell’estate 2026, alzando magari il prestito oneroso intorno ai 10 milioni di euro. Kolo Muani spinge per la permanenza a Torino e intanto è finito nel mirino del Chelsea, oltre a essere stato proposto ai dirigenti dell’Inter.

I nerazzurri però cercano un altro profilo per completare il reparto offensivo di Chivu e come la Juve non possono garantire l’acquisto a titolo definitivo o l’obbligo di riscatto per l’attaccante transalpino.