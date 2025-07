Juventus sempre più vicina a Conceicao: la trattativa col Porto procede | CM.IT

Sono giorni intensi per quanto riguarda la trattativa per riportare il lusitano in pianta stabile nella rosa bianconera: le ultime

Tra dieci giorni, dopo le vacanze seguenti al Mondiale per Club, esperienza terminata agli ottavi di finale contro il Real Madrid di Xabi Alonso, inizierà il raduno della Juventus in vista della prossima stagione.

L’unico volto nuovo, ad oggi, sarà quello di Jonathan David, arrivato da svincolato dopo la fine del contratto col Lille. Il bomber canadese, che andrà a rinforzare il reparto avanzato, in attesa di capire cosa ne sarà di Dusan Vlahovic e di Randal Kolo Muani, per il quale i colloqui col Paris Saint-Germain proseguono, ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2025.

Nel frattempo, il deus ex machina Damien Comolli, che ha scelto il nuovo direttore tecnico che sarà l’ex Monza François Modesto, sta lavorando ad altri eventuali innesti, soprattutto sulle fasce. Uno dei nomi più caldi resta quello di Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United dopo il prestito al Chelsea, fresco campione del Mondo, di Enzo Maresca.

Anche in questo caso, i discorsi proseguono in attesa di capire quando ci sarà l’affondo decisivo. Ma è su un altro calciatore che, in queste ore, si stanno concentrando le maggiori attenzioni della dirigenza della società piemontese.

Juventus e Porto sempre più vicine per Conceicao: le ultime

Stiamo parlando di Francisco Conceicao, 22enne Nazionale portoghese già alla Juventus nella passata stagione, e al Mondiale per Club, in prestito secco per 10 milioni di euro, comprensivi di commissioni e ingaggio. Da tempo vi raccontiamo che i discorsi tra le parti proseguono in attesa di trovare un accordo.

Che, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si sta avvicinando sempre di più. Domani scadrà il termine per pagare la clausola rescissoria pari a 30 milioni di euro, ma la Juve non ha mai aperto a questa soluzione. La volontà è stata sempre quella di trattare il prezzo del cartellino e il presidente Villas-Boas ha recentemente aperto a questa possibilità.

Le parti stanno discutendo e si stanno avvicinando all’accordo per una cifra che si aggira sui 25-26 milioni di euro. In discussione anche le modalità di pagamento, con il Porto che vorrebbe il pagamento in due soluzioni, mentre Comolli spinge per una maggiore rateizzazione. I discorsi proseguono alla ricerca della definitiva fumata bianca. Vi terremo aggiornati