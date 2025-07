Caos Juventus, agente Weah tuona: “Per vendetta pretende una fortuna”

Le dichiarazioni del rappresentante del calciatore usa parole forti per descrivere la situazione del suo assistito

Un problema dopo l’altro per la Juventus. Comolli e Tudor hanno dovuto fare i conti con l’assenza al primo giorno di raduno di Douglas Luiz.

Ora, invece, sono le dichiarazioni dell’agente di Timothy Weah a scuotere l’ambiente bianconero. Il rappresentante del giocatore, Badou Sambague, ha deciso di alzare la voce: “La Juventus è un club fantastico, ma il reparto sportivo è gestito da tre persone: due hanno classe, un altro cerca ancora se stesso. Due cercano soluzioni, uno crea problemi e non possiamo permettercelo”, si legge nella nota del procuratore, riportata anche da Sportmediaset.

“Tim Weah è sempre stato professionale, anche durante il Mondiale per Club, nonostante questa persona glielo abbia rovinato per cercare di costringerlo ad accettare il Nottingham Forest – si può leggere ancora -. Oggi, per vendetta, pretende una fortuna e un’offerta dalla Premier League che non arriverĂ o che non verrĂ comunque approvata da noi”.

Juventus, Weah vuole il Marsiglia di De Zerbi: il punto della situazione

“Sono metodi antiquati che non digerisco, ma non posso accettare una mancanza di rispetto inaccettabile e totale. Una persona sta minando la classe della Juventus”. Tuona ancora Badou Sambague. Parole importanti, con le quali l’entourage e il calciatore – di fatto – rompono con la Juventus.

Dopo il no al Nottingham Forest, l’idea di Timothy Weah è quella di tornare a giocare in Francia, in Ligue 1. Vuole farlo al Marsiglia di Roberto De Zerbi, al quale ha giĂ detto sì, ma non c’è accordo tra i due club.

I bianconeri e i transalpini hanno raggiunto un’intesa per quanto riguarda il valore complessivo della cessione, sui quindici milioni di euro, ma manca l’ok definitivo per via delle modalitĂ di pagamento: la Juventus vorrebbe una cessione a titolo definitivo, l’OM, invece, è ferma al prestito con diritto di riscatto che si tramuta in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Nei piani della Juventus c’è chiaramente quello di vendere Weah per far cassa. Non rientra nei piani societari al pari di tanti altri calciatori, come Douglas Luiz e Dusan Vlahovic. I bianconeri, dunque, devono fare i conti con l’ennesimo problema. La palla passa a Comolli, chiamato a risolvere diversi casi spinosi in questa calda estate.