Sancho ha già dato l’ok: nuova destinazione e Juve beffata

Novità clamorose sull’esterno inglese in uscita dal Manchester United e obiettivo dei bianconeri

Sancho ha un’intesa con la Juve, la quale a sua volta avrebbe un accordo di massima col Manchester United sui 15/17 milioni di euro. Ma allora perché l’affare non si è chiuso? Perché i bianconeri devono prima liberarsi di un altro esterno, Nico Gonzalez o Weah.

Nel mondo Juve si parla poi di riflessioni extra-campo da parte di Comolli sul calciatore inglese, che in questi anni non ha confermato le enormi aspettative.

Enormi aspettative nate dopo quanto fatto al Borussia Dortmund, dove è poi tornato nel gennaio 2024 raggiungendo la finale di Champions League persa col Real.

Lo United lo ha successivamente ceduto al Chelsea in prestito con obbligo: l’avventura a Londra non è stata esaltante, tanto che i ‘Blues’ hanno pagato una penale per non far scattare l’obbligo.

Sancho vuole la Juventus, l’intermediario del Manchester United è stato a Torino nei giorni scorsi ma l’operazione non si è chiusa. E così c’è spazio per altri club potenzialmente interessati al classe 2000.

A tal proposito, dalla Germania lanciano la notizia del ritorno su Sancho del Borussia Dortmund. Per Julius Schamburg di ‘Kicker’ il club giallonero fa sul serio e ha già l’ok del calciatore.

⚫️🟡 | Jadon Sancho… Schritt für Schritt.

Wenn die Bombe endlich platzt, hört ihr es hier zuerst.

Beim @BVB wird ein Sancho-Comeback nicht nur ernsthaft vorbereitet – es wird endlich konkret. Der Austausch zwischen dem BVB und #Sancho fand – wie bereits berichtet – auch in… pic.twitter.com/6F3xWwLY2y — Julius Schamburg (@JuliusSchamburg) July 28, 2025

Sancho può saltare: possibile nuovo ritorno al Borussia Dortmund

“Si sono svolti anche i primi colloqui tra il Manchester United e il Borussia – scrive su X Schamburg – A Dortmund risuona di nuovo ‘Someone Like You’ di Adele, non proprio forte, ma comunque udibile. E chissà: forse presto Sancho tornerà a cantare sul tavolo dello spogliatoio. Una cosa è chiara: Sancho vuole il BVB e il BVB vuole Sancho“.

Per il collega tedesco, il Dortmund è pronto ad accontentare lo United, che per ‘Sky Sports UK’ chiede 18/20 milioni di euro bonus inclusi. “E la Juve può essere ancora superata… Ora la cosa si fa seria”, conclude Schamburg.