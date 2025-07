Nuovo incontro e la conferma di Marotta: Inter-Lookman, sono ore decisive

Dalla conferma di Marotta al nuovo incontro: sono le ore di Lookman in casa Inter. Tutti gli aggiornamenti sull’attaccante

L’Inter stringe per Ademola Lookman. Sono ore decisive per il grande obiettivo dell’estate dei nerazzurri: a confermarlo è stato il Presidente Beppe Marotta nella conferenza stampa di inizio stagione.

“Non nascondo che Lookman sia un elemento importante per Chivu e l’area tecnica. Oggi, però, è un giocatore dell’Atalanta alla quale va massimo rispetto. Con Percassi qualche parola l’ho scambiata, questo non lo nascondo. Non bisogna aver paura di chiedere giocatori bravi”, ha annunciato Marotta nella conferenza odierna.

Il numero uno dell’Inter è uscito allo scoperto così: “Settimana decisiva? Certamente sì. Nel giro di due-tre giorni arriveremo alla conclusione di un confronto. Se ci saranno le condizioni, vedremo di attivare una negoziazione concreta per arrivare alla conclusione, altrimenti ci sarà una scelta differente. Lookman non rappresenta un profilo di giocatore rivendibile, ma ci può dare qualità e ai giovani trasmettere dei valori importanti. Una squadra di soli giovani non vince”.

Calciomercato Inter, nuovo contatto con l’Atalanta con Lookman: le ultime

Stando alle ultime indiscrezioni di CM.IT, come confermato anche da Marotta, nelle prossime ore è atteso un nuovo contatto diretto con l’Atalanta. Il club nerazzurro incontrerà la dirigenza dei Percassi per provare ad avvicinarsi ai 50 milioni di euro richiesti dal club bergamasco. La volontà rimane quella di chiudere in fretta.

Infine, Marotta si è espresso così anche sull’obiettivo Leoni: “Col Parma nessuna trattativa, ma la priorità va ora ad altri ruoli. Vedremo quello che può succedere, mi sembra un po’ esagerata la pressione che è stata messa su di lui negli ultimi tempi. Abbiamo l’auspicio che il Leoni dell’Inter si possa trovare qui nel nostro settore giovanile”. Al momento, però, tutti all’Inter sono concentrati sul colpo Lookman.