Inter, Chivu spinge sull’acceleratore: nuovo incontro e altri due colpi dopo Lookman | CM.IT

Il club vicecampione d’Europa sempre in pressing sul nigeriano dell’Atalanta, con il tecnico che ha fissato la lista delle priorità per completare la rosa

Ormai non è più una notizia: Cristian Chivu preme per l’arrivo di Ademola Lookman, l’oggetto dei desideri dell’Inter e del tecnico rumeno per un tridente da sogno insieme a capitan Lautaro Martinez e Thuram.

L’ex mister del Parma freme e ieri, dopo aver salutato al mattino Calhanoglu e gli altri giocatori rientrati prima dalle vacanze ad Appiano Gentile, nel pomeriggio si è spostato nella sede di Viale della Liberazione per un nuovo vertice con la dirigenza.

🎥 #Inter – Nuovo summit in sede tra #Chivu (uscito da pochi minuti) e la dirigenza: punto sul mercato, con #Lookman che resta la priorità per i nerazzurri 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/PMaDuS4vKV — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 24, 2025

Summit nel quale ha ribadito le sue priorità, con Lookman in cima alla lista della spesa. L’Inter però dovrà alzare l’offerta per avvicinarsi alla richiesta dell’Atalanta, che chiede almeno 50 milioni di euro per il Pallone d’Oro Africano.

Calciomercato Inter, non solo Lookman e Leoni: il terzo colpo per Chivu

Chivu è determinato e deciso, vuole un’Inter da scudetto e che possa fare strada anche in Europa. Per questo, oltre a Lookman, insiste per il pupillo Leoni e lo rivorrebbe alle sue dipendenze dopo l’esperienza al Parma.

Il giovanissimo difensore classe 2006 resta il primo nome per svecchiare il pacchetto arretrato, dove l’Inter sta facendo delle valutazioni su Acerbi. Inoltre, se dovesse partire uno tra Pavard e Bisseck, i dirigenti nerazzurri affonderebbero il colpo per il jolly del Genoa De Winter. Tra i possibili big in uscita occhio sempre alla situazione di Dumfries: l’olandese ha una clausola rescissoria da 30 milioni valida fino al 31 luglio e se dovesse partire la società vicecampione d’Europa potrebbe pensare Dodò sulla corsia destra.

👀 #Inter – Terminato l’Incontro in sede con Gian Maria Montesano e Giuliano Bertolucci, agenti tra gli altri di #DouglasLuiz e #Zirkzee 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ZDisUHI30i — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 24, 2025

L’agente del laterale della Fiorentina giovedì è stato ‘pizzicato’ nella sede di Viale della Liberazione, ufficialmente per proporre alcuni talenti brasiliani. Non solo Lookman e Leoni: se parte un big, l’Inter è pronta a calare il tris sul mercato e per il nuovo corso targato Chivu.