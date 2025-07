Napoli, addio Ndoye: lui vola in Premier e Manna tenta il colpaccio | CM.IT

Il Napoli non riesce a convincere il Bologna, nonostante l’intesa raggiunta con il calciatore: Ndoye vola in Premier League, dove si trova il piano B di Giovanni Manna

Nessun accordo tra il Napoli e il Bologna per il cartellino di Ndoye, mentre il Nottingham Forest si è intromesso nella trattativa e la sta portando anche a casa. Il calciatore ha accettato le avances degli inglesi, dopo il lunghissimo corteggiamento degli azzurri mai andato a buon fine.

Il Bologna ha alzato un muro superiore ai 35 milioni di euro, rifiutando persino l’ultima proposta del Napoli come avevamo anticipato qualche giorno fa su Calciomercato.it. E ora i rossoblu hanno accettato un’offerta di circa 40 milioni proveniente proprio dalla formazione biancorossa.

Nel frattempo, Manna e Conte non si perdono d’animo. Il diesse ha già trovato un’alternativa valida a Ndoye, da sempre obiettivo numero uno del Napoli. Infatti, sempre dalla Premier League, il Napoli potrebbe pescare un jolly a sorpresa: si tratta di Raheem Sterling. L’attaccante britannico è finito nella lista dei desideri di Manna, anche se il suo ingaggio dovrà essere ridiscusso e tagliato. De Bruyne potrebbe fare da mediatore, visto che è stato suo compagno di squadra a lungo al Manchester City.

Napoli, Sterling piano B dopo Ndoye: con i soldi di Osimhen arriva l’attaccante

Non è solo una suggestione, Sterling diventa ora più di un’opzione. Il calciatore è reduce da una stagione negativa in prestito all’Arsenal. Di proprietà del Chelsea, il prezzo del cartellino potrebbe essere abbordabile e trattato. L’ingaggio, però, è pesante. Prende circa 16 milioni di sterline l’anno, che in euro sono troppi per la politica gestionale di Aurelio De Laurentiis.

Servirà concordare uno stipendio da 6-7 milioni di euro a stagione, sfruttando anche la cessione di Victor Osimhen verso il Galatasaray. Tra qualche giorno dovrebbe concludersi la vicenda, entro la partita tra Galatasaray-Lazio arriverà l’annuncio. Dunque, i fondi non mancano al Napoli per l’operazione Sterling, ma allo stesso tempo il calciatore deve convincersi a questa nuova avventura e lasciare la ricca Premier League.

Ad ogni modo non mancano anche i piani C e D al direttore sportivo Giovanni Manna. Federico Chiesa, fin quando resta al Liverpool, può diventare un’occasione low cost dell’ultimo secondo. E poi c’è un’idea che stuzzica un po’ tutti, sempre proveniente dall’Inghilterra: Jack Grealish. Il 30enne è in uscita dal Manchester City, è stato in vacanza nei pressi della Costiera amalfitana e ora cerca squadra. Anche qui De Bruyne potrebbe mettere una buona parola. Ma come Sterling, servirà trattare lo stipendio decisamente alto dell’esterno di Birmingham.