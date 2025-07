Gabriel Jesus al posto di Vlahovic: la data della firma è già fissata

Il centravanti serbo resta fuori dai piani della Juventus: occhio all’intreccio di mercato con il brasiliano dell’Arsenal

Continua la telenovela sul futuro di Dusan Vlahovic, che al momento è rientrato a Torino per iniziare il ritiro con la Juventus in attesa di sviluppi sul futuro.

Tra le pretendenti al serbo in prima fila c’è il Milan, che intanto non molla la pista Jashari nel lungo tira e molla con il Club Brugge. Il ‘Diavolo’ corteggia ormai da settimane il centrocampista elvetico, ma allo stesso tempo non perde di vista neanche le altre urgenze per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione.

Gimenez non dà certezze al tecnico rossonero, che in sostanza spinge per l’arrivo a Milano di un nuovo bomber. Sono diversi i nomi sulla lista del Ds Tare, dove spicca inevitabilmente il profilo di Vlahovic che è in uscita dalla Juve.

Calciomercato Milan, idea Gabriel Jesus per l’attacco di Allegri

Il centravanti serbo è un esubero di lusso alla Continassa, con la ‘Vecchia Signora’ che sta cercando una soluzione per piazzare sul mercato e risparmiare sul pesantissimo ingaggio da 12 milioni netti a stagione.

Tra le pretendenti c’è anche il Milan, con l’estimatore Allegri che spinge appunto per riaverlo alle proprie dipendenze dopo l’esperienza insieme a Torino. Occhio comunque ad altre piste alternative per la formazione rossonera e dall’Inghilterra spuntano anche alcune voci su un interesse del ‘Diavolo’ per Gabriel Jesus. Secondo il portale ‘CaughtOffside’, il Milan starebbe monitorando la situazione relativa all’attaccante brasiliano, fermo dallo scorso gennaio per un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio. Il giocatore piace anche a Newcastle e Barcellona, mentre in patria Flamengo e Palmeiras hanno chiesto informazioni.

Un eventuale addio all’Arsenal di Gabriel Jesus (che ha un contratto fino al 2027) sarebbe in caso rimandato alla finestra del mercato di gennaio, visto che l’attaccante verdeoro non tornerà in campo prima di novembre.