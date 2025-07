Veiga ritorna in Serie A: una big lo prende con lo sconto

Dopo una buona parentesi con la Juventus, il centrale portoghese è ritornato al Chelsea senza però essere nei piani dei Blues. E per lui è possibile un ritorno in Serie A

Le prossime settimane saranno fondamentali per il futuro di Renato Veiga. Il difensore portoghese viene da un’ottima seconda parte di stagione con la Juventus. Arrivato in prestito dal Chelsea, il giocatore ha dimostrato tutte le sue qualità tanto che si pensava ad un riscatto da parte dei bianconeri. Una possibilità che la Vecchia Signora ha valutato con attenzione, ma la richiesta dei Blues era troppo alta e così si è deciso di non andare avanti nella trattativa.

Ma il futuro di Renato Veiga potrebbe ancora essere in Serie A. Il difensore, infatti, non rientra più nei piani del Chelsea e in questo calciomercato cambierà squadra. Si era parlato tanto di Bayern Monaco e Atletico Madrid, ma le due squadre hanno deciso di andare su nomi differenti. E quindi una nuova esperienza nel nostro campionato è da tenere in considerazione per il centrale portoghese.

Calciomercato: Renato Veiga in Italia, una big ci prova

Il futuro di Renato Veiga potrebbe decidere nel corso delle prossime settimane. Il difensore portoghese non rientra nei piani del Chelsea e i Blues sono in attesa dell’offerta intorno ai 30 milioni di euro. Ma se con il passare dei giorni la situazione non dovesse sbloccarsi, i londinesi sono pronti a valutare anche una opzione differente. Magari una cessione con lo sconto oppure in prestito.

E in quel caso, secondo Il Bianconero, la Juventus potrebbe tornare nuovamente su Renato Veiga. Il portoghese ha lasciato una buona impressione ai bianconeri e il riscatto durante la sessione di calciomercato di giugno non c’è stato solamente per il prezzo intorno ai 30 milioni di euro. Per questo motivo resta una pista da seguire visto che il club torinese è destinato a prendere un difensore visto che uno fra Savona e Kelly sembra essere in uscita.

L’ipotesi Veiga per la Juventus in questo calciomercato è da tenere in considerazione. Naturalmente non alle condizioni previste dal Chelsea. Con una formula diversa, i bianconeri sono pronti a riconsiderare il portoghese. Attenzione, però, al fatto che una uscita consentirebbe alla Vecchia Signora di avere una entrata in più e magari la utilizzerà per andare a prendere il lusitano.

Mercato Juventus: Renato Veiga resta una possibilità

Per il momento il ritorno di Veiga alla Juventus è solo una ipotesi di calciomercato. Le priorità sono altre e il difensore non rappresenta una urgenza. Naturalmente le cose cambierebbero in caso di cessione di uno fra Savona e Kelly. Le richieste per entrambi non mancano e Comolli è pronto a considerarle.

L’uscita porterà la Juventus a dover prendere un difensore. E il nome di Veiga potrebbe ritornare in auge per i bianconeri soprattutto se il Chelsea dovesse abbassare le proprie pretese. Per il momento chiede sempre 30 milioni, ma con il passare dei giorni i Blues potrebbero riconsiderare la formula.