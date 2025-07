Juventus, Savona via: c’è già il sostituto

La Juventus sta facendo i conti con una svolta non di poco conto, dal momento che emerge un nome nuovo per la fascia. Il portoghese, infatti, può arrivare a parametro zero ed essere un autentico affare per i bianconeri. Andiamo a vedere le ultime.

Per i bianconeri la situazione in sede di calciomercato la strada non è certo in discesa, dal momento che le risorse economiche sono limitate e non danno margine per spese folli, come si suole dire. Nonostante questo, però, Comolli si sta muovendo con grande attenzione, dal momento che sono arrivati innesti di primo piano. Da Jonathan David fino ad arrivare alla conferma, per così dire, di Chico Conceicao. Senza dimenticare che si sta avvicinando sempre di più Jadon Sancho, visto che con il Manchester United e con il calciatore è stata praticamente trovata la quadra.

In tal senso, è di oggi la notizia che tra Porto e Juventus è stata trovata quadra per lo scambio. Alberto Costa si trasferisce ai Dragoni, con Joao Mario pronto invece a fare il percorso inverso. Le fasce sono centrali ed ora può arrivare un altro innesto da consegnare nelle mani di Antonio Conte. E può essere un autentico affare, dal momento che può arrivare a parametro zero. Si tratta di un profilo nuovo e di estremo interesse, anche perché ha una grande esperienza in ambito internazionale.

Juventus, dal Portogallo il nuovo innesto sulla fascia: le ultime

Oltre a Joao Mario, tenendo conto che potrebbe andare via anche Savona, visti gli interessamenti concreti per lui, Igor Tudor ha bisogno anche di un altro innesto sulla fascia destra. A quanto pare, infatti, l’interesse del Newcastle per il prodotto del vivaio juventino è concreto e si tratta di una pista che si può sviluppare positivamente nelle prossime giornate. Proprio in tal senso, Comolli non può restare con le mani in mano e si valutano delle alternative.

Secondo quanto raccontato da “La Stampa“, ci sono importanti aggiornamenti a riguardo. A quanto pare, infatti, alla Juventus è stato proposto Nelson Semedo, forte laterale di fascia destra portoghese. E’ svincolato dopo la sua esperienza di cinque anni al Wolverhampton e può essere un profilo di grande esperienza da mettere nelle mani di Tudor.

Un fattore decisivo in questa operazione è il procuratore del calciatore. Si tratta, come al solito, di Jorge Mendes, che ha una corsia preferenziale con la Juventus. Come certificato dalla recente operazione che ha messo i bianconeri nelle condizioni di acquistare dal Porto Conceicao. Classe 1993, nei cinque anni in Premier League ha collezionato 182 presenze condite da 3 gol e da 11 assist.